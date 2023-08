La estación por excelencia destinada al descanso y al relax también es la idónea para disfrutar de las noches más largas del año. Seguro que ya estás haciendo cábalas para meter en tu maleta de vacaciones todos los looks que necesitas este verano. No te olvides de un estilismo de ensueño, bien sea un vestido o un mono, para brillar como nunca durante una jornada de ensueño.

El vestido sigue siendo la prenda estrella con la que más cómodas nos sentimos, también la más femenina de todas. Si eres una de sus adeptas, un look en negro siempre es una opción acertada porque no solo aporta sofisticación, el color ayuda a estilizar al máximo nuestra silueta. Te recomendamos que juegues con los complementos para crear una apuesta potente que logre eclipsar todas las miradas. Unas sandalias de estilo pulsera siempre serán un acierto para crear un look de diez.

Looks inolvidables

El vestido lencero continúa siendo tendencia o, quizás, deberíamos decir que jamás dejó de serlo. Este verano vuelven a recurrir a él 'influencers' de la talla de Rocío Osorno. Es un 'must' que resuelve fácilmente el estilismo de una noche cálida. Una propuesta en la que sencillez y elegancia se dan la mano. Adjuntamos a continuación uno en color amarillo de Sfera, nuevamente la fuerza del color se convierte en protagonista para crear un diseño de auténtico ensueño. No te pierdas el vestido blanco corte midi de Massimo Dutti, una pieza con cuello halter y tirantes anchos con vocación de perdurar en tu fondo de armario durante largas temporadas.

Otro de nuestros looks favoritos que puedes ver a continuación es un mono de Mango en color negro. Tan cómodo como irresistible confeccionado en mezcla de lino, uno de los tejidos por excelencia de la época estival, con escote halter y tirantes anchos. Se trata de una pieza que podrás destinar a tus compromisos más destacados de las vacaciones. También incluimos un vestido largo de inspiración bohemia de Polin et moi con un evocador estampado de cebra y cuello halter.

¡Desliza! A continuación encontrarás una selección de prendas para disfrutar de una cálida noche de verano.

1 de 8 Mango 49,99 euros Mono negro confeccionado en mezcla de lino con escote halter y tirantes anchos. 2 de 8 Sfera 39,99 euros Vestido largo de tirantes en color amarillo de estilo lencero. 3 de 8 Vero Moda 44,99 euros Vestido midi estampado de tirantes con cuello redondo. 4 de 8 Massimo Dutti 99,95 euros Vestido blanco corte midi con cuello halter y tirantes anchos. 5 de 8 Caroll 120 euros Vestido con un favorecedor escote asimétrico con volante. 6 de 8 Polin et moi 65,95 euros Un diseño largo con estampado de cebra en tono verde agua con cuello halter, con elástico ancho en la cintura. 7 de 8 Sandro 245 euros Vestido con corte midi de tirantes cruzados y anudados en la espalda. El tejido de strass aporta un toque distintivo a la prenda. 8 de 8 Miss Cavallier 52 euros Este vestido largo tiene una originales mangas con volantes y está abotonado en la parte central.