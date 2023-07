En cuanto le damos la bienvenida al verano y se acercan nuestras vacaciones, llega el momento de desempolvar nuestros capazos. Pero ojo, porque aunque es cierto que estos accesorios son nuestros imprescindibles cerca del mar, también es justo reconocer que en los últimos años los capazos han invadido el asfalto y ya nos acompañan en muchos de nuestros looks de oficina, en las tardes por la ciudad, e incluso en algunas noches especiales (sobre todo en versión mini). Y es que frente a todo pronóstico, estos bolsos de rafia o paja son tan versátiles que funcionan con cualquier estilismo informal y relajan incluso el vestido nocturno más arreglado.

Los 8 capazos rebajados que no debes dejar escapar ahora

Si todavía no cuentas con un capazo en tu guardarropa (o quieres ampliar tu colección), es el momento de invertir en un diseño que eleve todos tus looks de verano. ¿Por qué ahora? Simplemente porque las rebajas son la oportunidad perfecta para hacerse con modelos de éxito asegurado que antes te parecían demasiado caros. Además, como decimos, ahora los capazos no son solo un básico en el que cargar tu toalla y tu crema de protección solar, sino que también son el complemento infalible para redondear tus modelitos de lunes a domingo.

Y tranquila, porque para facilitarte la tarea, hemos rebuscado entre todas tus tiendas online favoritas hasta encontrar ocho capazos ideales (y muy rebajados) que querras lucir durante estos meses de calor. Sigue bajando y fíchalos antes de que se agoten (que será muy pronto...).