Pistoletazo de salida a comidas de empresa, eventos y cenas con amigas. Pero ahí no acaba la cosa, porque no queda nada para que den comienzo las fiestas de Navidad: Nochebuena, Nochevieja, Reyes… Seguro que ya has rebuscado en todas tus tiendas online favoritas en busca de los vestidos y trajes perfectos para cada uno de tus compromisos, aunque también se hacen imprescindibles los complementos: zapatos de tacón, pendientes, collares, diademas y… ¡el infalible clutch!

El clutch o bolso de mano se ha convertido en el accesorio clave de cualquier look de fiesta que se precie, pero lo cierto es que cada vez estamos más concienciadas con darle un uso responsable a nuestras prendas. Por ello invertir en un complemento que quizás solo vas a utilizar una o dos veces cuesta… (y mucho). Por suerte tanto las firmas de lujo como las de low cost se han puesto manos a la obra y han empezado a apostar por bolsos que también vas a poder reutilizar en tus looks de diario sin demasiado esfuerzo.

El bolso clutch se reinventa para elevar cualquier look tanto de día como de noche

Los bolsos clutch se caracterizan por ser especiales, únicos, diferentes… No siguen ninguna norma y aceptan todo tipo de extravagancias: con cristales o perlas, con maxi cadena, llenos de color, tipo saco, con flecos y lentejuelas… Simplemente tienen un objetivo: convertirse en protagonistas de tu estilismo.

No tengas miedo de hacerte con un modelo llamativo, porque puedes aprovecharlo fácilmente una vez dejemos atrás las navidades. ¿En una cena romántica? Con jeans, camisa blanca oversize y botines de tacón. ¿Para una próxima boda en primavera? Con un vestido midi monocolor y stilettos. ¿Para ir a la oficina un día cualquiera? Con un jersey de cuello cisne y pantalón de pana. El secreto para acertar las 24 horas no es otro que elegir prendas sencillas que permitan que tu bolso brille con luz propia.

Si ya te hemos convencido y quieres hacerte con uno antes de que te pille el toro, desliza hacia abajo, hemos fichado 10 modelos con mucho estilo.