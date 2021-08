Todavía nos quedan algunas semanas de playa y vacaciones, pero la nueva temporada está a la vuelta de la esquina. Empezamos mostrándote los zapatos que vas a llevar en otoño… Y ahora

Estamos en plena ola de calor, con los termómetros rondando los 40 grados en algunos puntos de España y las más afortunadas disfrutando de las vacaciones al lado del mar. Parece que no es el momento de pensar todavía en la vuelta a la rutina y, sobre todo, en la nueva temporada. Pero el otoño está a la vuelta de la esquina y el cambio de armario lo tendrás que hacer antes de lo que te imaginas ¿Qué vamos a poder recuperar de años pasados?, ¿cuáles son las tendencias a las que no vamos a poder resistirnos porque estamos seguras que arrasarán? Vamos a empezar por el complemento clave de todo look: los zapatos. Anticípate y toma nota, porque aquí te mostraremos las tendencias en zapatos de las que hablará todo el mundo la próxima temporada Otoño/Invierno 2021-2022…. Y lo que es mejor, que ya podrás empezar a ponerte a partir de ya.

Vamos a dejar para otro momento los botines y botas, que serán imprescindibles para cuando lleguen los días más fríos, y centrarnos en esos modelos de entretiempo que, una vez que pasen estos días de intenso calor, ya vas a poder lucir incluso con tus looks de verano.

Los modelos de zapatos más buscados del otoño

Para el otoño de 2021 las grandes firmas y las pasarelas más importantes han dejado claro que no existen las medias tintas. Los zapatos serán grandes protagonistas de los looks porque no vas a poder evitar fijarte en ellos.

Aunque llevamos ya bastante tiempo bajadas de los tacones, esta próxima temporada las plataformas vuelven a imponer su reinado. ¿Recuerdas los famosos «letizios» que la Reina no se quitaba? Pues este otoño igual vemos a Letizia rebuscar en su zapatero del Palacio de La Zarzuela para recuperar algunos de aquellos modelos que tantas pasiones encontradas levantaron en la época.

Junto a las plataformas, otra de las tendencias mas llamativas van a ser los modelos metalizados. Tanto para los looks más festivos, como si quieres dar un toque más roquero a tu estilismo.

Las merceditas y los zuecos serán las estrellas indiscutibles

Este otoño el calzado que con más fuerza va a pisar la calle serán los zuecos y las merceditas, aunque estas últimas, en un giro a las que ya llevamos en nuestra infancia, las veremos en su versión más robusta, también con plataforma.

Pero no todo van a ser tacones. Después de muchos meses en casa y de moda comfy, la comodidad también se impone y continuarán algunos de los clásicos de siempre. Estamos hablando de las bailarinas de siempre y de los mocasines, que ya la temporada fueron los zapatos más buscados en su versión con plataforma y suela track.

Las sneakers que no pasan de moda

Además, este otoño seguiremos sin quitarnos las sneakers. Las veremos en todas sus versiones, colores, suelas y formas, pero habrá unas que seguirán triunfando por encima de todas: las zapatillas blancas y mucho mejor si son de aire retro.