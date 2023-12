Tras el puente de diciembre, se disparan las comidas y cenas de Navidad en la mayoría de las empresas. Lo cierto es que este evento es la oportunidad ideal para fortalecer los lazos entre jefes y trabajadores en un ambiente más apacible y, sobre todo, alejado de las tensiones entre departamentos y el estrés del día a día. ¿Te da un poco de pereza? Entonces piensa que este acontecimiento también puede servir para conocer a gente nueva de la oficina o simplemente para afianzar la relación con algunos compañeros.

Eso sí, hay que reconocer que la cena de empresa también es uno de los compromisos que, al menos estilísticamente hablando, más quebraderos de cabeza nos genera. Y es que no es tarea fácil encontrar un look de fiesta que no sea excesivamente llamativo, pero que nos haga brillar con luz propia. Aunque tranquila, porque tampoco es misión imposible. Es más, te aseguramos que puedes convertirte en la mejor vestida de tu trabajo sin tener que dejar temblando tu tarjeta de crédito. ¿La clave? En Zara hay vestidos que te brindarán el éxito asegurado por menos de 30 euros.

Ficha estos vestidos buenos, bonitos y baratos para tu cena de empresa

Por lo general, la diferencia entre una comida y una cena de empresa de Navidad reside en el grado de formalidad. En el caso de una comida es preferible apostar por un estilismo más casual e informal, que derroche estilo pero sin pasarse de la raya. Sin embargo, en las cenas los brillos, las asimetrías, los motivos XXL y los escotes están permitidos (y sin duda mucho mejor vistos).

Esta temporada en cuanto a vestidos de fiesta se refiere, siguen triunfando valores seguros como el terciopelo, las lentejuelas, los detalles drapeados o los flecos. De hecho, a estas alturas del año Zara ya ha sacado la artillería pesada tanto a los escaparates como a su tienda online. Y si tu presupuesto es limitado (o sencillamente no quieres gastar para un compromiso así) no te preocupes, porque hay diseños que, con los complementos adecuados, te proclamarán como la más chic de la noche por muy poco dinero.

Atenta, te traemos 7 vestidos por menos de 30 euros que te encantarán y, además, podrás reutilizar en otras ocasiones estas navidades ¡Sigue bajando y fíchalos antes de que se agoten!