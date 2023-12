Las 7 prendas esenciales para crear el perfecto fondo de armario a precio low cost

En el efímero y volátil mundo de la moda, crear el fondo de armario perfecto ya no implica desembolsar grandes sumas de dinero en prendas de lujo. La revolución de la moda low cost ha llegado para quedarse. Esta democratización de lo fashion ofrece la posibilidad de construir un guardarropa versátil y lleno de estilo sin poner al límite nuestra billetera. Ahora, más que nunca, es posible encontrar prendas asequibles que no solo sigan las últimas tendencias, sino que también formen la base de innumerables looks. Descubre las 7 prendas esenciales que transformarán tu forma de vestir, y que te servirán de guía para expresar tu estilo personal.

Las americanas y los trajes son el santo grial del vestuario, ya que ofrecen una versatilidad inigualable. Una blazer bien encajada en nuestra silueta puede elevar instantáneamente cualquier conjunto; ya sea para la oficina o para un look de fiesta. Opta por colores neutros como negro o azul marino para máxima versatilidad. Combina la blazer con pantalones a juego para un conjunto formal o úsala con jeans para un toque casual. Cruzadas, con grandes solapas, estilo marinero con doble botonadura, de tweed... las posibilidades de incluir una americana todoterreno son casi infinitas.

Las prendas imprescindibles de cualquier fondo de armario

El vestido, esa prenda femenina por excelencia, no puede faltar en un fondo de armario completo. Invierte en vestidos mini para eventos informales o días soleados; corte midi para dar verticalidad a tu silueta y estampados que añadan frescura y originalidad. No olvides tener vestidos en tonos básicos (negro, gris, camel, rojo...) que te sirvan como lienzo para accesorios llamativos. El corte camisero es una opción atemporal que se adapta a cualquier ocasión. Por otro lado, los vestidos largos, bien combinados, pueden lucirse tanto para ir de compras como para asistir a eventos más formales.

En los meses más fríos, los jerseys se convierten en tus mejores aliados. Opta por diseños en colores neutros que combinen fácilmente y, si puede ser, en tejidos cómodos y suaves. Un jersey bien seleccionado puede transformar un outfit sencillo en uno elegante, y viceversa. Asegúrate de tener opciones que se adapten a diversas temperaturas, desde jerséis gruesos para el invierno hasta opciones más ligeras para la primavera y el otoño. Los jerseys son la solución perfecta para mantener el estilo incluso en los días más fríos.

Las blusas son auténticas todoterreno en cualquier fondo de armario. Opta por blusas con cortes clásicos o estampados sutiles (raya diplomática, lunares, cuadros) que se combinen fácilmente con otras prendas. Unas cuantas blusas bien seleccionadas pueden llevarse muy bien con pantalones, faldas o incluso debajo de un traje para la oficina. Busca detalles que añadan un toque especial, como mangas abullonadas o cuellos interesantes, para elevar estas prendas básicas a una categoría más chic. ¡Desliza para descubrir en la galería nuestras propuestas de fondo de armario más atemporales!