Las rebajas son el momento ideal para crear o completar tu fondo de armario. La mayoría de tiendas están ofreciendo grandes descuentos, por lo que es la oportunidad perfecta para hacerte con básicos a muy buenos precios. Una de ellas es Massimo Dutti, una de nuestras firmas favoritas porque siempre tiene unos básicos súper bonitos y de la mejor calidad a un precio que, en rebajas, es bastante más asequible. Si ya estás pensando en echar un ojo, pero no sabes por dónde empezar, atenta, aquí te enseñamos 7 prendas de esta marca súper rebajadas que te encantarán.

Los descuentos de las rebajas de invierno son unos de los más esperados y, desde el 7 de enero, ya están disponibles en todas las tiendas. Nuestra recomendación, como siempre, es que intentes no volverte loca con las compras para no gastar en exceso. Debes pararte a pensar y decidir cuáles son las prendas que realmente necesitas y así evitar despilfarros en ropa que, por mucho que esté de oferta, igual no vas a usar tanto como crees. Para nosotras, es el momento perfecto de los básicos de invierno y entretiempo… ¡Descubre nuestros favoritos!

7 básicos de Massimo Dutti que necesitas en tu armario

Un buen fondo de armario debe incluir prendas básicas, de calidad y atemporales que te sirvan para crear multitud de looks y que te duren muchos años. Algunas de las que no pueden faltar son un abrigo calentito en un color neutro o un vaquero cómodo y que te estilice. Si crees que necesitas renovar tu armario, este es el momento. Aprovecha los grandes descuentos disponibles, nosotras te enseñamos 7 prendas de Massimo Dutti que están súper rebajadas y que te servirán para tu armario cápsula.

En nuestra galería te hemos preparado nuestra selección, en la que, además de un abrigo de plumas súper calentito y un vaquero de corte recto que hace tipazo, hemos incluido otras prendas imprescindibles, como un vestido negro muy sencillo y elegante; una camisa blanca con mezcla de lino y seda; una americana clásica en tono beige; un jersey de cuello vuelto muy abrigadito; y, por supuesto, unos botines que son súper tendencia, muy cómodos y versátiles. Sigue bajando y descúbrelos todos con detalle…