6 claves fundamentales para elegir el sujetador perfecto para ti

Elegir un sujetador bonito, pero que se ajuste perfectamente a tu pecho, no es tarea sencilla. Pero si apuntas estos tips, la búsqueda se te hará mucho más fácil

Usar siempre (o casi siempre) sujetador. Esa es la única fórmula válida para mantener el pecho en su sitio y evitar la temida flacidez. El pecho no posee ningún músculo que lo sujete y está unido a nuestro cuerpo solo por la piel y el llamado ligamento de Cooper. Además, es una zona muy vulnerable a los cambios de peso y volumen, por lo que a lo largo de la vida de la mujer aumenta y disminuye su tamaño en multitud de ocasiones (embarazos, menopausia, dietas...). Pero eso sí, el sujetador nunca debe ser sinónimo de incomodidad. Apunta estos consejos y ¡siéntete free!

Consejos para elegir el sujetador perfecto para tu pecho

1- El momento ideal para comprar

Aunque te parezca una tontería, nunca se debe ir a comprar sujetadores cuando se está ovulando o con la regla, ya que en esos momentos el pecho puede aumentar y variar de talla.

2- Nada de marcas

El sujetador nunca debe apretar. Su finalidad es ofrecer comodidad y adaptarse a la forma del pecho y la espalda, no a la inversa. Si nada más probártelo no sientes confort o incluso te deja alguna pequeña marca, mejor descartarlo.

3- La altura importa

Colocar los tirantes correctamente a veces se convierte en una auténtica odisea. Lo ideal es que por detrás no quede más bajo de la línea del pecho y no sea ni muy largo ni muy corto. ¿Un truco? Los tirantes tienen la longitud perfecta cuando puedes meter dos dedos y estirar unos 2 centímetros.

4- Cuidado con el aro

Tiene que quedar pegado al tórax y no puede estar despegado del cuerpo ni ‘aplastando’ al pecho de forma ascendente. Además, las copas también deben contener siempre la totalidad del pecho sin que este sobresalga en exceso por la parte superior.

5- Observa su composición

Más allá de que el sujetador sea bonito, su principal función es sujetar, y para ello es clave que estén fabricados con buenos materiales. El algodón no es una buena fibra para un sujetador, porque cede con el uso y no tiene la fuerza necesaria para sujetar, pero los modelos de copa preformada o foam pueden tener una capa de algodón en su interior, porque están realizados en otras fibras sintéticas. Por otro lado, los sujetadores de tela o copa suave tienen que estar compuestos por fibras tipo poliamida y poliéster, que no se deforman. Además, todos tienen que tener un porcentaje de elastano, para que sean elásticos y se adapten bien al contorno.

6- Si tienes mucho pecho...

Cuanto más pecho, más ancho debe ser el tirante, dado que si éste es muy fino, no sujetará correctamente el peso e incluso puede acabar provocando problemas de espalda.

