6 americanas que aportarán estilo y color a tus looks de entretiempo

Cada vez estamos más cerca de que de comienzo la primavera y este año tenemos más ganas que nunca. Estamos deseando que empiece el buen tiempo, los días soleados, las tardes en las terracitas con temperaturas agradables... Tranquila, ya queda menos para poder decir adiós a los abrigos y demás complementos de frío como camisetas térmicas, guantes o bufandas y decir hola a las gabardinas y las americanas, que se convertirán en nuestras ligeras prendas de abrigo para esos meses. ¿Quieres saber cuáles son las americanas más de moda esta temporada? Atenta, porque te vamos a enseñar seis que seguro que te enamoran.

Las americanas son un básico imprescindible en nuestro fondo de armario, especialmente para los meses de entretiempo. Las hay de corte oversize, más entalladas, clásicas o con detalles especiales, cropped... Las americanas para esta primavera vienen de multitud de formas y también de colores: rosas, verdes, naranjas, beiges, marrones... Y es que ya va siendo hora de dar la bienvenida al color.

Las americanas más estilosas para la primavera

¿Quién no tiene una americana en su armario? Es una de las prendas más socorridas que podemos añadir a nuestro look para todo tipo de ocasiones. Y es que son súper versátiles: las usamos tanto para ir a la oficina como para quedar a tomar algo, pasear, cenar, salir... Esta temporada las estamos viendo más que nunca en 'total looks', pero la clave es saber combinarlas también por separado.

A nosotras nos encanta tanto con vestidos y faldas como con jeans o bermudas. Para primavera, una opción que nos chifla es ponernos un vestido midi y botas cowboy en un tono neutro y añadir una americana con un toque de color. ¿Qué te parece?

En nuestra galería te vamos a enseñar seis que te van a aportar esa elegancia que tanto buscamos: una clásica en color rojo; una súper rebajada en un tono verde precioso; una naranja que te aportará mucha luz; una con estampado de cuadros en tonos primaverales; otra en color coral y, por último, una más clásica en marrón topo.

Si quieres descubrirlas, sigue bajando. Ahí te las enseñamos todas con detalle y te podemos asegurar que te van a encantar... ¡No te las pierdas!