Tic, tac. La cuenta atrás para despedir el año ya ha comenzado. Diciembre también da el pistoletazo de salida a un frenético mes repleto de fiestas. Si eres de las previsoras que ya está buscando el estilismo ideal para brillar en Nochevieja, has encontrado el escaparate de moda idóneo para la ocasión. Hemos seleccionado cinco vestidos confeccionados en lentejuelas que abarcan distintos precios. Los más asequibles no llegan a los 30 euros mientras que el más caro no supera los 70. ¡Echa un vistazo y encuentra inspiración para una de las noche más mágicas del año!

Las lentejuelas son un tejido fantasía apto solo para unas pocas ocasiones, pero la Nochevieja, lo es. De eso no hay duda. Para aquellas mujeres que buscan un diseño atemporal al que recurrir temporada tras temporada, entonces te recomendamos el vestido con escote halter de Zara. Una prenda corte midi que se presenta como un clásico entre los clásicos, destinado a perdurar en el tiempo. Aunque para aquellas invitadas que buscan brillar como nunca y eclipsar todas las miradas con un diseño novedoso, no te pierdas el vestido de manga larga y de estilo wrap de Vero Moda que siente muy bien a figuras de mujer muy distintas. Hemos optado por un color rosa muy sofisticado y también novedoso dejando atrás las propuestas más convencionales en negro.

Nuestros vestidos de lentejuelas favoritos

Destacamos en esta lista un diseño hasta la rodilla de Pieces, de manga larga y con escote cruzado en uve. Cuenta con un fruncido lateral que aporta glamour a una prenda en tono plata que destila elegancia por sí sola. Otro de los modelos que nos gusta es el que adjuntamos de Boohoo porque cuenta con un punto seductor. El dorado hace que sea complemente irresistible y los paillettes grandes le otorga gran personalidad.

Otro de los vestidos de lentejuelas que se sitúa en nuestro top 5 de favoritos es el que viene de la mano de Venca. Una prenda muy sencilla de manga corta y escote redondeado, pero también tremendamente favorecedora. Está confeccionada en lentejuelas plateadas y está completamente forrado para darte mayor comodidad. No tenemos duda que te hará brillar más que nunca. Completa tu estilismo con unos zapatos cómodos para bailar hasta el amanecer.

Desliza y podrás ver con detalle nuestro escaparate de moda para la Nochevieja.