Encontrar los jeans perfectos no es tarea fácil. Necesitamos que cumplan varios requisitos: que sean cómodos, versátiles y, sobre todo, que nos hagan tipazo. No queremos que nos aprieten en exceso, pero sí que realcen nuestras curvas y conseguir eso, a veces, puede ser complicado. Pero nosotras te damos la clave: los jeans push up. Aquí te enseñamos cinco opciones perfectas con las que conseguirás lucir un culo de escándalo esta temporada… ¡Atenta!

Los pantalones push up están diseñados para elevar los glúteos y disimular la tripita. El secreto está en su patrón. Suelen ser de corte ‘High Waist’ para conseguir un efecto reductor en la zona del vientre y estilizar la figura, ya que al ser de tiro alto nos recogen la zona y nos hacen parecer más delgadas. Además, en la parte del trasero suelen llevar las costuras colocadas un poco más arriba de lo normal, una forma pensada específicamente para realzar los glúteos, consiguiendo que queden más pronunciados y elevados.

7 pantalones push up para lucir tipazo

Los pantalones push up son los que mejor quedan y eso es una realidad. Están diseñados para realzar tu figura, da igual que seas alta o más bajita o tengas 20, 30, 40, 50 años o más, porque sientan genial a todos los cuerpos. Si quieres incluir unos en tu fondo de armario, sigue leyendo, porque en nuestra galería vas a encontrar cinco opciones perfectas, pensadas para ti, que te ayudarán a lucir tipazo este invierno…

Hemos seleccionado diferentes alternativas para que tengas dónde elegir según tus preferencias, desde unos de corte Skinny en tono azul marino y gris para ir a la oficina, hasta unos negros con efecto encerado para una noche especial. También unos con un ligero roto en la rodilla que los hace súper juveniles. Y tampoco podían faltar unos tan míticos como los de la firma portuguesa Salsa, la marca por excelencia de los diseños Push up y la favorita de las influencers. Eso sí, los que hemos elegido no son los típicos que puedes haber visto por todos lados, estos tienen unos detalles que los hacen muy especiales.

¿Quieres descubrirlos? Todos son súper versátiles y tienen efecto reductor y push up, por lo que seguro que te van a encantar. Sigue bajando hasta nuestra galería y no te los pierdas…