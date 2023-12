Los 5 colores que NO llevarás en 2024

Hace pocos días descubríamos el que será el color del año 2024: el 'Peach Fuzz'. Un tono melocotón aterciopelado que es capaz de subir el ánimo hasta en los días más lluviosos y grises. Sin embargo, las tendencias también han dictado cuáles son los 5 colores que NO veremos en nuestro armario (ni en pintura) en los próximos 12 meses. Atenta, te los desvelamos.

Naranja vitaminado

En 2023 nos rendimos a la dosis de positividad que el naranja vitaminado imprimía a nuestros looks. Tanto es así, que hasta quisimos convertirlo en un nuevo aliado a favor de la sofisticación. ¡Pero eso se acabó! Porque este tono ya no volverá a reinar. O al menos no lo hará en un futuro cercano. Ahora el color mandarina se ha proclamado su sustituto. Aunque también el salmón va a ganar importancia.

Rosa chicle

Estos últimos meses todas subimos la saturación del rosa en nuestros estilismos. Y es que nos encantaba ese tono chicle energizante y favorecedor. Pero ojo, porque ahora las tendencias han decidido que el rosa más llamativo queda relegado a un segundo plano. Ni siquiera lo veremos en complementos y accesorios. ¿En su lugar? El rosa empolvado recupera todo el protagonismo que perdió hace unos años.

Verde oliva

Fue uno de los tonos de moda más inesperados tanto en 2022 como en 2023. El verde oliva (aunque también el color aceite) invadió de manera abrupta todas las prendas. Lo cierto es que esta tonalidad no es fácil de combinar, pero una vez cogido el truco, consigue un resultado sublime. En cualquier caso, te guste o no, el verde oliva ya no se lleva. Este próximo año todo apunta a que el amarillo suave y el verde salvia cogerán el relevo.

Morado

El color morado nos vuelve locas. Es intenso, eléctrico e hipnótico, pero cuenta con un toque femenino que favorece a prácticamente todas. Sin embargo, este 2024 este color no será tendencia. Eso sí, podrás seguir usándolo en ciertas prendas discretas. En su lugar, el lila y el malva se imponen. ¡Atrévete con un look monocolor y arrasarás!

Azul klein

El azul eléctrico tiene la fuerza necesaria para convertir cualquier prenda en protagonista. Da igual si es un abrigo, un bolso, o un vestido sencillo. Y reconozcámoslo: cuando pensamos en las paletas más llamativas o cuando se los viene a la cabeza la 'moda dopamina', el azul klein es nuestro color predilecto. Por desgracia, en 2024 no lo vamos a ver demasiado. El tono que ocupará su puesto será el azul bebé.