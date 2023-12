Los 18 looks más impactantes de 2023

Estamos a pocas horas de despedir este 2023 y toca hacer balance por todos los looks que más nos han llamado la atención de los últimos meses. Como siempre, las alfombras rojas, las fiestas y las bodas fueron el escaparate perfecto para poder ver los estilismos más sorprendentes. Eso sí, tanto para bien como para no tan bien. En este repaso encontramos impresionantes looks en nuestras royals, como el vestido de Carolina Herrera que lució la Reina Letizia con motivo de la inauguración de las Colecciones reales. También encontramos atuendos innovadores y arriesgados, como el que se puso Aitana poco después de conocerse su ruptura con Sebastián Yatra.