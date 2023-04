10 prendas de crochet que compiten con el último conjunto de Aitana

Una de las artistas españolas que más influyen en las tendencias de la moda joven es, sin ninguna duda, Aitana Ocaña. Todo lo que muestra en sus redes sociales se acaba viralizando. Con la llegada de la primavera y gracias a sus viajes por todo el mundo, la joven no deja de mostrarnos modelitos que prometen triunfar durante los próximos meses. Durante sus vacaciones de Semana Santa, la cantante se ha dejado ver en esta ocasión con un conjunto de crochet que nos ha enamorado por completo. Te contamos todo sobre su último look y te traemos algunas prendas que nada tienen que envidiarle a su último estilismo y a muy buen precio.

El crochet empezó a despuntar en las colecciones de primavera-verano del año pasado. Firmas como Dior, Etro o Prada incluyeron este tejido artesano en sus propuestas y las firmas low cost no han tardado en copiar esta tendencia. Aunque el verano pasado sólo unas pocas se atrevían con esta moda, este año está en boca de todas. El punto calado, el macramé y el crochet han llegado a los escaparates de todas las tiendas del mundo y lo mejor es que podemos encontrar piezas muy elaboradas y con diseños espectaculares a muy buen precio. Zara, Mango, Shein, Stradivarius o Massimo Dutti son algunas de las marcas que han incorporado este tejido tan fresco en sus últimas colecciones.

Bikini psicodélico y crochet naranja: las claves del look de Aitana

Los conjuntos de crochet en colores vitaminados con punto muy grueso tras el que se ve la piel son perfectos para ir a la playa. La 'triunfita' sabe bien que el estampado abstracto en colores muy saturados y variados están acaparando todos los diseños de bikinis y bañadores. Así que, sin pensarlo demasiado, ha combinado su bikini psicodélico con un conjunto de crochet naranja formado por chaqueta torera y pantalones de tiro alto muy holgados y cómodos. Su look ha causado sensación en sus redes sociales y no ha dejado de recibir mensajes que preguntaban por el conjunto. Por eso, hoy, te hemos traído algunas alternativas muy económicas para que puedas recrear el último look de Aitana en tus vacaciones.

