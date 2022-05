No solo tenemos que cuidar el estilismo en los días o las fiestas de verano. A la playa también hay que ir muy bien vestida. Y no siempre es fácil, porque en este caso menos es más, pero no un ‘menos’ cualquiera. Nada de ponerte lo primero que pilles o la ropa que hayas desechado. El look de playa también tiene su propio dress code y aquí te damos todas las claves de las prendas y complementos que no pueden faltar en tu maleta de vacaciones para ser la más estilosa del chiringuito. Todavía falta tiempo, pero planificar es la mejor forma de no fallar.

Las prendas de lino, los caftanes y los shorts son los reyes, junto con los capazos de rafia o las alpargatas de esparto, pero también las tendencias tienen mucho que decir en este caso.

Todo lo que debes ponerte para no fallar con tu look de playa

Este verano tienes que tener una prenda de crochet, sí o sí. Siempre dando lecciones en cuestión de moda y elegancia, Carolina de Mónaco ya se adelantó hace varios veranos luciendo un vestido de ganchillo al desembarcar de su barco el Pacha III en Saint Tropez, pero ahora ya se ha convertido en la prenda imprescindible. Junto a ella, el clásico caftán, tanto en tonos suaves como de llamativos estampados, las camisolas de lino y los shorts en la versión vaquera o en algodón o lino.

En los looks de playa los complementos cobran especial protagonismo. Nada de joyas, aunque sí puedes (e incluso debes) llevar algún brazalete de madera o hueso y collares multicolores, étnicos o de corales. Lo que no pueden faltarte son unas llamativas gafas de sol (mucho mejor de pasta), el sombrero de rafia en cualquiera de sus versiones y el gran bolso para que puedas llevar todo lo necesario. Los capazos de rafia o las bolsas de tela de rayas son las elecciones con las que siempre vas a acertar.

Aquí hemos hecho para ti la selección de las prendas y complementos playeros que estamos seguras que te van a enamorar. ¡Fíchalos!