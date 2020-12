Simepre hablamos de jóvenes y, aunque son minoría, también existen influencers mayores de 50 años que triunfan en Instagram. Estas son nuestras favoritas.

Solemos hablar de influencers prácticamente a diario. Comentamos sus acertados looks, sus productos de belleza favoritos, nos colamos en sus bodas y cotilleamos qué llevan en sus bolso. Sin embargo, lo que es mucho menos común es que hablemos de aquellas que no son tan jóvenes pero que igualmente triunfan en Internet. Son un sector de Instagram muy grande y, al igual que Dulceida o María Pombo, nos inspiran y nos dan lecciones de moda con cada publicación. Las influencers mayores de 50 años son una realidad y a nosotras no pueden gustarnos más. Es hora de reivindicar su existencia.

Se dice que la edad es solo un número y ellas lo demuestran cada vez que suben una foto en sus blogs o cuentas personales. Saben de primera mano que la moda es versátil, que no entiende de edades y es por ello por lo que se atreven con todo tipo de prendas, complementos ¡y poses! Las influencers senior no tienen nada que envidiar a las junior pues sus cuentas inspiran por igual. Si no sabes qué ponerte o cómo combinar ciertos colores o estampados, echar un ojo a su feed te salvará.

¿Quiénes son las influencers mayores de 50 años que más nos gustan?

Las hay para todo clase de gustos y estilos. Algunas visten con los colores más vivos de la paleta y otras apuestan por los tonos neutros, el blanco y el negro; muchas son madres de influencers más jóvenes pero otras triunfan en Instagram porque su vida ha estado siempre ligada al mundo de la moda; algunas triunfan en España y otras tienen seguidores alrededor de todo el mundo. Las influencers mayores nos gustan tanto o más como las más jóvenes. No hay más que ojear sus fotos para caer rendidas ante ellas. Aunque estén bastante invisibilizadas, arrasan tanto o más como las influencers menores de treinta años. Es hora de sacarlas a la palestra y enseñaros cuáles son las que triunfan en las redes sociales. Sus estilismos, sus recomendaciones y, sin duda, su carisma y fotogenia nos han enamorado por completo y, estamos seguras de que vosotras tampoco podréis evitar presionar el botón de ‘Seguir’ en cuanto las veáis.

Estas son nuestras diez influencers mayores de 50 años favoritas. Apunta sus nombres: Camino Villa, Carmen Gimeno, Pilar de Arce, Grece Ghanem, Maica Jáuregui, Margarita Argüelles, Maye Musk, Patrizia Casarini, Susi Rejano y Valerie (Embracing Fun After Fifty). Esperamos descubriros algunas nuevas y que os inspiren tanto como a nosotras. Estamos seguras de que no te arrepentirás ni un segundo de seguirlas. ¿No nos crees? Haz la prueba.