Los chalecos acolchados se han convertido en la prenda estrella cuando llega el frío. Y es que sus múltiples posibilidades han hecho sucumbir a muchos rostros conocidos e ‘influencers’. Inspirados en los clásicos plumíferos, los chalecos acolchados continúan siendo tendencia no solo por su versatilidad, también porque aportan mucho estilo a nuestro día a día.

De los largos que pueden ir perfectamente con un pitillo vaquero y unas botas de piel a los cortos para llevar en jornadas todoterreno y, por supuesto, con zapatillas. Las posibilidades de esta prenda de abrigo son infinitas. Así que hemos creado una completa selección para que elijas el que mejor se adapta a tus necesidades. Entre ellos, existe uno que destaca por sus características técnicas. No es otro que el que viene de la mano de Oysho que repele al agua y protege contra el frío. Además, aún mojado mantiene intactas sus propiedades aislantes y está diseñado para ser utilizado en temperaturas extremas entre los +8º y -17º.

Chalecos que aportan estilo

Ir bien abrigada, a la última y, además, cómoda. Una combinación infalible que ha convertido a esta prenda en un artículo imprescindible del fondo de armario. Si lo que estás buscando es un chaleco con el que ir a la oficina, entonces echa un vistazo al que adjuntamos de Zara que cuentan con efecto piel y tiene el cuello subido. Un ‘must’ en tu vestidor al que sacar el máximo partido durante todo el invierno.

Otro a tener en cuenta es el de Only en un color verde muy favorecedor que conjunta con un sinfín de looks, también te permitirá no pasar desapercibida. Un diseño acolchado que posee dos bolsillos frontales y unas cremalleras en ambos lados que aportan mayor comodidad al día a día. Aunque si eres de las que prefiere llevar esta prenda de abrigo en versión corta, entonces hemos encontrado tres chalecos ideales. El primero de El Ganso, repelente al agua y con sisa elástica. El segundo de Sfera, en azul, con cinturón ajustable que se adapta a la figura. Mientras que el último posee una silueta redondeada muy original que aporta carácter propio y que está firmada por Adolfo Domínguez.

Desliza y no pierdas detalle de nuestra selección de chalecos acolchados perfectos para estrenar hoy y llevar todo el invierno.