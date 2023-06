10 camisetas blancas básicas: el mejor aliado para cualquier look

En cuestión de moda el 'menos es más'. Es una regla que nunca falla e incorporar a nuestro vestidor prendas básicas es una idea que, a veces, nos resuelve la vida. Piezas atemporales que, por supuesto, no entienden de tendencias y nos acompañan durante largas temporadas. Además, casan a la perfección con nuestros estilismos del día a día. Y es que no hay nada más versátil que una simple camiseta blanca, un gran aliado para solucionar cualquier look.

El punto fuerte de una camiseta blanca es que no entiende de edades, tampoco de reglas a la hora de vestir. Es una pieza apta para todas: desde una joven de 20 años a una mujer que rebasa los 50. La segunda cuestión a destacar es que la puedes llevar en su versión más formal con un traje sastre dos piezas en color negro y se convertirá en tu perfecto uniforme de oficina o en un estilismo a rescatar cuando tengas un acontecimiento importante por delante. Apuesta por una de calidad y que te siente como un guante para que la propuesta sea de diez. Si crees que el resultado es demasiado simple arriesga con los complementos, por ejemplo, un bolso que dé color al look o un buen cinturón.

La camiseta blanca en todas sus versiones

En cuello redondo, en pico, ajustada, con tirantes, en versión cropped... Tú decides la que más te gusta y la que mejor se adapta a tus necesidades. Entre las adeptas a este básico infalible que no puede faltar en ningún armario se encuentran 'influencers' de nuestro país que marcan estilo como Sara Carbonero. La periodista recurre a la camiseta blanca de forma habitual y consigue propuestas casual con mucho rollo. Mientras que para Paula Echevarría es un esencial en cuestión de moda, igual que le pasa a Laura Escanes o Amelia Bono.

A continuación, hemos creado una completa lista en la que encontrarás diez modelos de camisetas blancas que vienen de la mano de distintas firmas. Así que ahora solo tienes que fichar tu favorita. Te recomendamos que durante el verano la lleves con unos shorts vaqueros, añadas tus alpargatas favoritas 'made in Spain' y un bolso de rafia o fibras naturales. Un estilismo apto para un sinfín de ocasiones, desde acudir al festival que ya tienes en agenda o exprimir unas vacaciones eternas.