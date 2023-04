En cuanto empieza el buen tiempo decimos adiós a las mangas largas y nuestros brazos quedan despojados de cualquier adorno. ¿Cómo podemos darle un punto chic a nuestro estilismo de invitada? Incluyendo uno de los brazaletes rígidos que te hemos seleccionado. Esta temporada los brazaletes han vuelto a entrar en el juego de la moda con más presencia que nunca. Ficha nuestra selección y descubre nuestros tips para incorporarlos a tus looks durante esta primavera.

Si ya tienes preparado un increíble vestido de palabra de honor o asimétrico que deja tus brazos completamente desnudos, te traemos buenas noticias. Los brazaletes vuelven a estar de moda y esta temporada tomaremos el dicho "burro grande, ande o no ande" como referencia para hacernos con estos accesorios, pues se llevan de tamaño XXL y bien a la vista. Desde los egipcios, pasando por los griegos, los romanos, los incas o los mayas han usado a lo largo de la historia estos adornos para los brazos hechos de metales preciosos, pedrería, minerales o resinas de colores. Este año no han sido pocas las firmas que han incluido en sus colecciones de joyería brazaletes dorados con formas imposibles, de aspecto irregular o artesano. Valentino Garavanni o Givenchy apuestan por el logo en sus nuevos modelos; Saint Laurent por el dorado y las formas que cubren medio antebrazo y la carísima Buccellatti por los motivos florales. Las firmas low cost, naturalmente, también han querido dejar claro que no hace falta arruinarse para lucir un brazalete bonito y han sacado gran variedad de modelos.

Choker y brazaletes: el binomio ganador de los looks de invitada de primavera

¿Cómo podemos incorporarlo a nuestro look de invitada? Si tienes más de 50 y no te gustan los estilismos con los brazos al aire, no te preocupes, estas pulseras de gran tamaño pueden ponerse por encima de las mangas. Los brazaletes rejuvenecen mucho los looks clásicos y apagados; y siempre los podemos combinar con otros accesorios poniendo el foco en el color de la pedrería o de los materiales. Incluye un bolso con motivos similares a los adornos de tu brazalete o juega con los broches de tus zapatos. Con la resurección de los estilismos noventeros, vuelven a estar de moda los brazaletes de plástico o resina de colores. No dudes en darle un punto divertido a tu look con uno de estas piezas. Desliza para ver en la galería nuestra selección y triunfa allá donde vayas con tus pulseras plus size.