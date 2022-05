Con la llegada del buen tiempo, las agendas quedan plagas de bodas, bautizos, comuniones y demás eventos importantes. Por ello, seguro que ya estás a la caza del vestido (o mono largo) que te convierta en la invitada más aclamada. Pero… ¿y si te decimos que no hace falta que te gastes mucho dinero para triunfar? Aunque no lo creas, las blusas pueden ser tus mejores aliadas para acertar sin que tu cuenta corriente se lleve un sobresalto. ¿La clave? Elegir diseños especiales y diferentes, y combinarlos de forma adecuada.

Ficha estas 10 blusas que cuestan menos de 30 euros y conseguirás ser la invitada mejor vestida

Aunque nos encanta que nos inviten a todo tipo de celebraciones, tenemos que reconocer que cada invitación nos trae más de un quebradero de cabeza. No queremos ir excesivamente arregladas para no pasarnos, pero tampoco demasiado informales y que parezca que no damos valor a la ocasión. Esta claro que los trajes son la alternativa infalible a los vestidos, pero si tienes un presupuesto limitado, tranquila, porque las blusas funcionan igual de bien (o incluso mejor).

Te proponemos 10 modelos de lo más estilosos que solo tendrás que combinar con una falda midi que ya tengas en el armario (o un pantalón palazzo, si lo prefieres) y serás la reina del lugar. ¿Lo mejor de todo? Ninguna de estas blusas cuesta más de 30 euros. Y es que pertenecen a nuestras tiendas low cost favoritas: Zara, Mango, H&M, El Corte Inglés…

Eso sí, en este caso los complementos son imprescindibles: maxi pendientes, diadema, bolso de mano, gafas de sol, sandalias de tacón…