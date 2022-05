La operación bikini es cosa del pasado, este año, y desde hace un tiempo, los trajes de baño de cuerpo entero son la tendencia en moda playera, junto con las tiras y las aberturas del estilo cut out que tanto estamos viendo en el resto de prendas. Este año apostaremos por los trajes de baño al más puro estilo de los 80, lo mejor, es que han creado bañadores de este corte reductores, que estlizarán nuestra figura y nos harán parecer un poco más delgada.

La playa es el lugar idóneo para dejar los complejos a un lado y en el que poner en práctica el famoso lema “Stop body shaming”, basta ya de opinar de los cuerpos de las demás, es el momento de dejar la vergüenza a un lado, pero todas somos libres de sentirnos más o menos seguras en bañador. Por eso, y por si queréis ver vuestra silueta un poco más estilizada, os traemos una selección de los mejores trajes de baño que os ayudarán a disimular un poco el sobrepeso, o probar simplemente, por variar un poco, otro estilo de bañador.

Los bañadores reductores con espalda al aire y escote en uve crean un efecto de verticalidad

Los tirantes y los volantes siempre han estado muy presentes en este tipo de bañadores, y, la verdad, es que son realmente bonitos, aunque no os dejarán el moreno más uniforme, todo no es posible. La espalda al aire, el escote en uve, los lazos en la cintura y el drapeado abdominal ayudan a crear un efecto de verticalidad que nos hace parecer más altas y delgadas. Por otra parte, son de lo más sensuales… ¿recordáis a Pamela Ánderson en Los vigilantes de la playa? Son ideales para correr y hacer deporte en la playa y, os prometemos que no estaréis colocándoos el bañador todo el rato, como pasa con el bikini, todo va en su sitio bien guardado.

