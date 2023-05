10 alpargatas que solucionan tus bodas y eventos de verano

Llevas un tiempo eligiendo tu look perfecto para la boda a la que estás invitada en las próximas semanas, solo te queda el calzado. Apuesta por uno 'made in Spain' que es el favorito de las 'influencers' y de las 'royals': las alpargatas. Existe tal variedad de estilos que no solo lo podrás destinar a un enlace, también lo llevarás en tus compromisos más destacados del verano.

Paula Echevarría apuesta por las alpargatas cuando quiere dar un aire fresco a sus looks mientras que para la Reina Letizia se ha convertido en su calzado favorito del verano. Cuando la vemos disfrutar de sus vacaciones estivales en Mallorca siempre recurre a ellas, igual que sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía. Este calzado, tan versátil y con sello de nuestro país, es ideal para las bodas de estilo más relajado. Pero posee otro punto fuerte que no debemos obviar: la comodidad. Frente a las sandalias de fino tacón, la cuña de las alpargatas ganan siempre y nos permitirán disfrutar de la fiesta sin caer rendidas a las pocas horas. Otro beneficio a destacar es que aguantan mejor el paso del tiempo que los clásicos tacones y te las volverás a poner para disfrutar de todos los eventos que tienes marcados en agenda este verano.

Alpargatas: una apuesta ganadora

El amplio abanico de alpargatas que existen actualmente en el mercado te hará encontrar las que mejor se adaptan a tus necesidades. Existe una gran: con cuerdas, de pulsera, de piel, con encaje, destalonada... Un sinfín de modelos en todos los colores para combinar a la perfección con tu traje de invitada.

En los últimos años, las alpargatas se han convertido en tendencia entre las mismas novias. Son el calzado más buscando entre mujeres que son auténticos referentes cuando hablamos de moda. Tamara Falcó o Isabelle Junot las han lucido en enlaces de amigos y familiares dando un aire muy distintivo y fresco a sus looks. La marquesa de Cubas las adora bien sea para compromisos de postín o para el día a día. Eso sí, cuando la ocasión lo permite, entonces apuesta por las planas.

Desliza para ver nuestra selección de alpargatas que solucionarán tus bodas y eventos de verano. ¡Ficha tus favoritas!