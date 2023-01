Este año el estilo furry ha acaparado todas las miradas y no ha dejado de regalarnos lookazos de grandes estrellas internacionales y nacionales. Kate Moss, Rosalía, Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Amelia Bono… todas han lucido ya su abrigo de pelo más trendy. El pelo sintético ha forrado todas las prendas que podamos imaginar: botas altas, bolsos, chaquetas, vestidos, tops y pantalones. Pero sin duda los abrigos faux fur se han llevado la palma, hay para todos los gustos, desde los más llamativos con colores intensos y volumen XXL; pasando por el animal print, con cortes clásicos y tonos neutros, mucho más versátiles. Descubre todo sobre los abrigos más demandados en 2023 y aprende a combinarlos con nuestros tips de moda.

¿Para qué comprarnos una estola de pelo de colores si podemos enfundarnos en un abrigo faux fur súper calentito? Imagina un total black look súper sobrio y apagado al que quieres poner un punto de color, (rojo, lila, fucsia, amarillo…) un súper abrigo largo de pelo rosa y unas gafas de sol son los dos must have que necesitas para pisar la calle como una verdadera estrella. Pero no creas que estos abrigos son solo para incluir en tus estilismos más glamurosos, muchas influencers han empezado a usarlos sobre un chándal y unas deportivas para completar un outfit comfy, abrigado y mullido.

Combina tu abrigo faux fur con unas botas altas para conseguir el estilismo más top

Casi todas las firmas de moda han incluido en sus colecciones alguna pieza con pelo sintético. Lo mejor es que con la llegada de las rebajas puedes conseguir uno de estos abrigos arrebatadores por menos de lo que imaginas. Zara, Bershka, Stradivarius, H&M o Shein, da igual en cuál busques, en todas encontrarás un abrigo de pelo que encaje con tu estilo. No creas que no puedes ir elegante ataviada con un abrigo de pelo, aunque pueda parecer ostentoso, un pelo en color marrón chocolate o negro, un borrego beige o un tres cuartos rosa palo puede elevar un look clásico hasta lo más alto.

Desliza para ver en la galería 10 abrigos faux fur rebajados que lo tienen todo para ser la nueva prenda estrella de tu armario. ¿Cuál es tu estilo favorito?