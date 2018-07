Miguel Torres, el mejor paparazzi de Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres continúan viviendo su particular luna de miel. La pareja está pasando unas románticas vacaciones en Marbella, disfrutando de las animadas noches de la ciudad y de relajados días en la piscina del hotel. Los fotos en biquini de la actriz han sido cada verano una de las imágenes más buscadas de los fotógrafos, pero este año Paula ha tenido un paparazzo muy especial… con el que se muestra encantada. Ha sido su chico quien la ha inmortalizado mientras lucía cuerpazo con un biquini negro, lo que ha dejado a la actriz muy feliz con el resultado, a juzgar por su comentario en las redes sociales, en las que ella misma ha subido la foto y “El mejor fotógrafo”, junto a un corazón, como auténtica declaración de amor. Así que ya se puede decir que la protagonista de Velvet tiene un nuevo y muy guapo fotógrafo de cabecera.

Paula Echevarría está a punto de cumplir 41 años (el 7 de agosto) y mantiene una figura estupenda. Por eso no le importa posar en biquini, especialmente cuando el fotógrafo es el hombre de su vida. Ahora en Marbella han vuelto a demostrar que su historia de amor, que comenzó a principios de año, va viento en popa, con continuos gestos de amor y complicidad.

Antes de viajar a Marbella, Paula y Miguel ya disfrutaron de un romántico fin de semana en Marrakech. En la ciudad de la Costa del Sol no quisieron perderse en concierto del cantante Luis Miguel, que dio el pistoletazo de salida al Festival Starlite. Mientras escuchaban al ídolo mexicano no escatimaron besos y arrumacos ante los ojos de todos los asistentes, prueba de que, como sucede desde casi el comienzo de la relación, no quieren ocultar su amor.

Como ya sucedió el año pasado, Paula y su ex, David Bustamante, compartirán este verano los días de vacaciones con su hija, Daniella. La actriz suele repartir su tiempo entre escapadas a la playa, bien en Ibiza o Cádiz, y unos días en Asturias, para disfrutar de su familia. Sin embargo, este verano la presencia de Miguel Torres hace que estén siendo unas vacaciones diferentes y muy especiales.