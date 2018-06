Máxima de Holanda, pillada en el concierto de Beyoncé tras la muerte de su hermana

Máxima de Holanda ha vivido unas semanas muy intensas tras la repentina muerte de su hermana, Inés Zoreguieta. La reina de Holanda ha retomado ya su agenda oficial y se ha unido a los compromisos profesionales junto a su marido. Pero no solo eso, también ha querido retomar su vida persona y no ha dudado en hacer planes de lo más divertidos.

A pesar de que en un principio trataba de pasar desapercibida, Máxima de Holanda, su marido y sus tres hijas fueron vistos en el concierto que Beyoncé ofreció en el Johan Cruyff Arena y muchos de los asistentes no dudaron en hacerse fotos con ellos, aunque parece que Máxima tenía bastante prisa, ya que la instantánea sale bastante borrosa.

La conmoción por el suicidio de Inés Zorreguieta, hermana de Máxima de Holanda, aún continúa, sobre todo entre sus familiares. Desde que se conociera la noticia, la reina ha atravesado los días más duros de su vida, afrontando esta dura pérdida que ha llegado de manera inesperada.

Solo dos semanas después de su muerte, Máxima de Holanda acudió a un acto de inauguración de la UMCG Proton Therapy Center, el primer centro en los Países Bajos en ofrecer terapia de protones, en el Academical hospital de Groningen, donde habló del duro golpe que había recibido.

“Estoy contenta de recuperar mi agenda en este centro, que tanto significa para las personas que padecen cáncer. Personas que están enfermas, pero que no pierden la esperanza de curarse”, comenzó diciendo a los asistentes.

