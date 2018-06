Màxim Huerta dimite como ministro de Cultura y Deporte. El expresentador ha convocado en la tarde de este jueves a los medios en una rueda de prensa, después de que se publicase que entre los años 2006 y 2009 fue condenado por defraudar a Hacienda 218.332 euros a través de una sociedad que constituyó en su etapa en televisión. Un asunto por el que tuvo que pagar 243.000 euros de multa. Ahora, años más tarde, ya como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto no solo obligado a dar explicaciones de las circunstancias que han rodeado ese descuadre en sus cuentas, sino también a presentar su dimisión en un cargo que ocupó hace tan solo seis días.

Poco menos de una semana ha tardado el nuevo Gobierno en afrontar su primera gran crisis. A pesar de que Màxim Huerta ya ha explicado en la mañana de este miércoles las circunstancias que rodearon sus problemas con Hacienda, esto no ha evitado que su cargo como ministro terminase precipitadamente, convirtiéndose en el ministro más fugaz de la historia de España.

“Llegue a este ministerio hace una semana ilusionado y consiente de todo el trabajo que este país tiene por delante para recuperar la mayor riqueza que tenemos: la cultura. Aceptaba el compromiso más importante que mi carrera, que mi vida profesional y lo hacía ilusionado, convencido de que podía servir a mi país y a la cultura. Sabía que mi nombramiento iba a ser calificado como extravagante por haber trabajado en un medio que todos ven y demonizan.

Esto fue el pasado y hay que mirar al futuro. Tomo esta decisión pensando en las cosas que más amo en esta vida: la cultura y la transparencia.

Estoy al corriente de mis deudas con Hacienda. Facturé a través de una sociedad limitada como otros muchos compañeros de profesión. No era ilegal en este momento. Se decidió cambiar el criterio y se llegó a decir que eso fue “una caza de brujas”. No es una condena por fraude, es una multa por perder un juicio contra Hacienda.

Vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, la desinformación, donde las explicaciones no son escuchadas. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va hacia mí. Lo que se busca es minar el proyecto de renovación del Gobierno y del trabajo de Pedro Sánchez y no voy a permitirlo.

Corren nuevos tiempos en los que los inocentes deciden irse, antes de manchar el buen trabajo. He pagado esta multa dos veces, la primera abonando lo que debía y ahora, otra vez, aquí. Para defender aquello que amas a veces tienes que retirarte y eso es lo que hago. Hay momentos en los que uno tiene que retirarse. Me voy agradecido por los apoyos que he tenido y por el apoyo que el presidente me dio. Por todos los trabajadores de este ministerio y por el buen talante del equipo saliente. Me voy con la abnegación de quien se va amando su trabajo. Amo la cultura más que nada.

Me voy porque necesitamos transparencia y este es el objetivo del nuevo Gobierno. No hay nada turbio, esa es la diferencia con los demás y esa es la diferencia que quiero marcar hoy.

Muchísimas gracias a todos”.

Esta es la comparecencia íntegra del ya exministro Màxim Huerta.