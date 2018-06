Mucho revuelo está generando el nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte por Pedro Sánchez, después de la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy por la corrupción del Partido Popular. Más ahora que ‘El Confidencial’ ha publicado que el expresentador de televisión habría defraudado a Hacienda entre 2006 y 2009 un montante que asciende a 218.322 euros, motivo por el cual fue condenado en 2017. Un problema con el fisco por el que ya se han alzado muchas voces pidiendo su dimisión, a la que ahora ha respondido el propio Màxim Huerta.

“Lo primero es decir que creo en la transparencia y por eso estoy hablando contigo, para aclarar cualquier duda”, comenzaba a explicar Màxim Huerta en conversación con Carlos Alsina en Onda Cero. “Quiero que quede claro que yo tengo mis obligaciones tributarias al corriente desde hace ya diez años, hubo una regulación que afectó a autores, presentadores, actores, locutores de radio… a todo el gremio. Yo en ese momento pagué lo correspondiente ya hace todos esos años y no hubo ni mala fe ni nada, lo que hubo fue responsabilidad como ciudadano. No oculté nada, cotizaba con una sociedad y a partir de ahí, con carácter retroactivo revocó esa manera de tributar y a partir de ahí caía en la persona física y yo regularicé y lo puse todo a punto y aparte de la sociedad”, se defiende el ministro.

Ahora bien, son muchos los que han pedido su dimisión, como es el caso de Pablo Iglesias, líder de Podemos, algo a lo que Màxim Huerta también ha respondido con contundencia: “Este asunto no es como ministro de Cultura, esto ocurrió cuando era Màxim Huerta hace unos años. De pronto cambió el criterio y como ciudadanos asumí la responsabilidad, regularicé todo y ya está. Simplemente fue un cambio de criterio y le pasó a cientos de personas, pagué lo correspondiente y por eso quería decirlo aquí. No tengo ninguna duda moral, por eso quería decirlo aquí. Cuando entré a trabajar en televisión te recomiendan crear una sociedad y así lo hacíamos todos. Era una recomendación, lo hacían y caminabas al primer consejo que te decía”. ¿Dimitirá? No, porque dice que “Pedro Sánchez sabe cómo trabajo (…) y mi objetivo es trabajar y ser transparente”, zanja.