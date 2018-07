Ya es la segunda vez que ocurre. La policía se ha presentado en Mediaset y ha requerido la presencia de Gustavo González y Diego Arrabal.

Los dos paparazzis y Kiko Hernández se han acercado hasta las puertas de entrada del canal para recoger una citación judicial que la policía ha traído en persona.

Un problema con Mariló Montero desde hace dos años

Detrás de la misma está nada más y nada menos que la periodista Mariló Montero.

Gustavo González ha explicado que todo se debe a unas fotografías que un fotógrafo de la agencia de Gustavo y Diego realizó a Mariló Montero hace dos años en una playa. “Esas fotos nos las dio a nosotros y nunca salieron a la luz”, explica el novio de María Lapiedra.

Diego Arrabal ha continuado aclarando esta rocambolesca situación: “Eso está denunciado por parte de ella. Hay varias denuncias cruzadas por este caso. Lo que ella quiere es que no salgan esas fotografías cuando la realidad es que nosotros nunca las íbamos a sacar”.

Hay que recordar que dos semanas atrás, cinco policías se personaron en Telecinco. “Eso no es lo peor”, apunta Diego Arrabal. “Lo peor es que hay un proceso judicial abierto, que un juez nos tiene esas fotografías secuestradas desde hace dos años, que no se celebra el juicio pero tampoco nosotros podemos sacar esas fotografías que fueron tomadas en un lugar público y que no tienen mayor importancia.

Gustavo González se ha mostrado indignado con la situación: “Nos sentimos indefensos. Esas fotos fueron tomadas en Bora Bora, que está bajo jurisdicción francesa. A mí me tocó ir a la embajada francesa. Se va a demostrar que están hechas en un lugar público”.

Gustavo no ha dudado en arremeter contra la forma de proceder de Mariló: “Yo creo que es un error muy grande por su parte, porque nosotros no teníamos intención de sacar esas fotos, pero si ahora nos da la razón un juzgado… ¿qué hacemos?”.

La citación que ha entregado la policía a los paparazzis ha llamado a los mismos a personarse en el juzgado el próximo 13 de julio.

Diego Arrabal no ha dudado de que se trata de una estrategia de Mariló Montero para darle notoriedad al asunto: “No tiene ni pies ni cabeza que nos traigan aquí la citación porque Mariló sabe la dirección de nuestro domicilio. Esto es querer hacer ruido. Espero que el juez tome nota”.