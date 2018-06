María Jesús Ruiz se hace el test de embarazo y está contenta con el resultado

María Jesús Ruiz podría haberse convertido en madre por tercera vez, pero parece que finalmente no va a ser así. Fuentes cercanas a SEMANA aseguraron que la ex Miss España tenía una falta, lo que le llevo a pensar que podría haberse quedado embarazada en Honduras tras la visita de su prometido, Julio Ruz, a ‘Supervivientes’.

Pues bien, nada más llegar a España tras los tres intensos meses en ‘Supervivientes’, María Jesús Ruiz se hizo un test de embarazo para resolver su duda, tal y como han explicado desde su círculo más cercano a SEMANA. Para sorpresa (y tranquilidad) de ella, el test ha dado negativo. Esto le ha permitido respirar aliviada, pero no porque no quiera volver a ser madre, sino porque María Jesús creía que no era el momento.

Y es que no era el momento más adecuado para darle un hermanito o una hermanita a sus dos hijas. Después de tres meses en Honduras, la ex Miss España, que tiene numerosos frentes abiertos, considera que su cuerpo ha sufrido muchos cambios durante la experiencia más dura de su vida.

María Jesús Ruiz ha vivido una vuelta a España de lo más movida. Y es que aseguró a Aurelio Manzano en ‘Viva la vida’ que tenía varias sospechas de que podría estar en estado de buena esperanza. Y es que tenía los síntomas propios de una mujer que está embarazada: mareos y nauseas.

Según explican -y para quien no le salen las cuentas- María Jesús y su actual pareja, Julio Ruz, tuvieron un encuentro muy íntimo en la isla de Honduras. Para la modelo podría haber sido su tercer hijo, ya es madre una niña con Julio, y otra con su anterior pareja, Gil Silgado. Mientras que para Julio se trataría de su séptimo hijo.

La boda entre ambos, que está prevista para el 14 de septiembre, podrá celebrarse sin problema.