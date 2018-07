El apoyo y las frustraciones que está viviendo Manuel Díaz ‘El Cordobés’...

No están siendo días fáciles para Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que tras superar con éxito la delicada operación de cadera a la que se tuvo que someter, ahora se enfrenta a un largo proceso de rehabilitación.

Pero si algo le caracteriza a Manuel es su gran positividad y sentido del humor. Su actitud es fundamental para que el proceso de recuperación pase de la forma menos pesada posible. Aún así, el diestro se está enfrentando a situaciones que no terminan de gustarle. Entre ellas, una que él mismo ha querido compartir en redes sociales.

Lo bueno y lo malo de su recuperación

Resulta que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se ha comprado un coche nuevo. Imaginamos que lo hizo antes de que supiera que debería someterse a una operación de cadera. El caso es que ahora tiene un coche nuevo en su casa, sin estrenar.

Manuel Díaz se ha fotografiado delante de su coche, portando las muletas, consciente de que va a tener que esperar para estrenarlo: “Recoger mi coche nuevo y no poder conducirlo es una verdadera… Me tocará ir por un tiempo de copiloto, menos mal que @virtroconis está dispuesta a llevarme, no le queda otra”.

El apoyo de su mujer está siendo fundamental para él, así como el de sus hijos. Con ellos se fotografiaba horas antes: “Mis amores”, escribió junto a la imagen.

La última publicación que Manuel Díaz ha hecho en su cuenta de Instagram ha sido precisamente junto a su hija pequeña Triana. Una bonita imagen en la que la pequeña ayuda a caminar a su padre: “Conmigo aprendiste a andar y ahora me ayudas a que no me caiga”, comenta el torero, emocionado.