Nos colamos en la fiesta privada del cumpleaños de Manolo Santana

Manolo Santana ha querido celebrar su ochenta cumpleaños con una gran celebración. Aunque el día 10 de mayo -fecha en la que nació- ya festejaba su onomástica en Madrid en la pista que lleva su nombre en la Caja Mágica, donde recibió una emotiva felicitación, lo mejor aún quedaba por llegar.

Y es que la esposa del ex tenista, Claudia Rodríguez, le había preparado una fiesta sorpresa con sus amigos de toda la vida en el restaurante Trocadero Arena de Marbella, donde se congregaron este viernes para homenajear a Manolo.

La Revista SEMANA pudo acceder en exclusiva a esta emotiva celebración y comprobar, de primera mano, como disfrutó el deportista de esta cena en la que se dieron cita algunos amigos cercanos al matrimonio.

Así, María Bravo, el doctor Emilio González- que cuida de la salud del deportista- Lady Marbella y el abogado que ofició el matrimonio de la pareja Juan Luís Balmaseda, estuvieren presentes en una ceremonia que se prolongó hasta la madrugada.

La velada incluyó una deliciosa cena, a la que el puso el toque dulce una impresionante tarta de chocolate y frutos rojos, y estuvo amenizada por la música de una orquesta en directo.

Además de cantarle el clásico “cumpleaños feliz” en inglés y en español, la orquesta dedicó canciones muy románticas al homenajeado mientras su esposa le susurraba las letras de los temas al oído.

“¿Para que estamos aquí, en esta vida? ¿Para disfrutar? ¿Si? Pues disfrutemos”, fueron las palabras de Manolo, que no se esperaba esta celebración. Mientras tanto, los amigos le jaleaban y pedían a la pareja: “Que se besen” y daban gracias a Claudia por haber montado la espectacular fiesta.

El momento álgido de la velada tuvo lugar cuando sonaron los primeros acordes de un precioso bolero y Claudia y Manolo salieron a la pista, donde se marcaron un romántico baile.

Claudia, que iba vestida con un elegante vestido de lentejuelas dorado mientras que Manolo de esmoquin riguroso, se hicieron los dueños de la pista y se dieron un intenso beso, que captaron muchas cámaras de sus invitados.

Este viernes será un día difícil de olvidar para Manolo. No solo se festejaban sus 80 años, sino también el titulo que le otorgó la ciudad de Marbella de Hijo adoptivo “Me siento muy agradecido por el cariño que me muestran”, indicó Santana, “Llegué para un día y llevo ya 36 años en Marbella”. El tenista fue homenajeado junto a otras grandes leyendas del deporte español, como Sergio Scariolo y Vicente Del Bosque, que “son unos fenómenos, unos monstruos”, dijo en el acto. “Estoy muy orgulloso de vivir en una ciudad tan maravillosa como Marbella”, añadió desde el atril y, como no, públicamente tuvo palabras de cariño hacia su esposa Claudia, quien “hace que todo sea más fácil”.

En acto fue pospuesto y no se celebró el 9 de febrero, como estaba previsto, ya que en esa fecha, Santana tuvo que ser operado de una hernia inguinal.