Lucía Rivera no se cansa de responder a los que critican su delgadez

¡Qué paciencia está teniendo que demostrar Lucía Rivera con algunos haters que se empeñan en vincular su complexión delgada con un problema de salud!

La modelo e hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera es una de las profesionales que más están destacando en el mundo de la moda en los últimos meses. Posee una belleza de infarto y un cuerpo, claro está, delgado, fruto de la genética heredada y de los correspondientes cuidados a los que se someterá con comida sana y ejercicio.

Nunca duda en exhibir sus medidas perfectas en redes sociales, algo que le genera un gran número de piropos entre sus fans, pero también algún comentario inapropiado, fruto de la ignorancia procedente de aquellos que piensan que poseer una complexión delgada (algo que no tiene ni más ni menos mérito que el que posee una complexión más rellenita, pero que sí le sirve para ejercer su profesión de modelo), tiene que ver con el padecimiento de alguna enfermedad.

El vídeo de la polémica

En una de las últimas publicaciones que Lucía Rivera ha realizado en su cuenta de Instagram, la modelo bailaba desenfada, en trikini, ante la cámara, mostrando uno de los bañadores que pertenecen a su fondo de armario de verano. Lucía luce en el vídeo un diseño en croché y multicolor que escogió para la ‘Pool Party’ organizada por ‘Cosmopolitan’.

Una de sus seguidoras en redes sociales se apresuró a decir que la figura que mostraba Lucía Rivera era “poco saludable” por ser excesivamente delgada.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, respondió con contundencia a tal despropósito: “Me da igual lo que ellos opinen”, comentó en sus stories. También recogió la defensa de uno de sus fans, unas palabras que Lucía comparte al cien por cien y con las que terminó agradeciendo el apoyo recibido. “Las enfermedades alimenticias no son un juego y llamarle a una chica a la que no conoces de nada, anoréxica, no es lo que más ayuda a esas personas. Yo veo a esta niña joven, guapa y sanísima. Te recuerdo que hay gente delgada, gente gorda, gente alta, gente baja… No insultes detrás de una pantalla…”, comenta su defensora.

“Gracias a todos por ser tan grandes y defenderme. Con eso me quedo y con todos vuestro mensaje. Os quiero”, escribió Lucía Rivera junto a un enorme y rojo corazón.