Cómo llevarse bien con la suegra

La relación nuera y suegra a veces no es idílica. Pero si no quieres que tu relación se resienta, toma nota y empieza a actuar.

1- Sé agradecida, porque ella ha sido una de las partes necesarias.

Necesaria y responsable para que hoy en día mantengas la relación que tienes.

Sin ella no hubiera sido posible, así que simplemente por eso, agradece la oportunidad de vivir que le ha dado a la persona que hoy en día te hace feliz.

2- Cambia la creencia de que vuestra relación tiene que ser mala

Que se haya convertido en una tradición, no significa que vuestra relación tenga que ser mala. Eso sí, si lo piensas, sucederá. Así que observa porqué y para qué vuestra relación puede ser buena.

3- No compitas con ella

Tu pareja no pertenece a nadie y ninguna de las dos tiene que demostrar que es mejor. Relájate y deja de compararte con ella en cada cosa que haces.

4- Respétala y acéptala

Todos tenemos virtudes y defectos. Pero si nos fijamos más en las virtudes seguro que mejoramos la perspectiva que tenemos de ella. En el momento en que no la aceptas, le faltas al respeto y no le das el lugar que le corresponde, tampoco te respetará a ti y no te dará el lugar que te corresponde. Así que evita criticar su forma de ser y actuar.

5- Empatiza con ella

En los aspectos que más te desagradan, busca la explicación a su forma de ser. Posiblemente sus vivencias personales le han hecho ser como es actualmente.

6- Resuelve los conflictos que puedan surgir

Muchas veces evitamos resolverlos y por ello se quedan enquistados y se hacen cada vez más grandes. Si hay algo que te ha dolido o molestado, exprésale cómo te hace sentir de una manera asertiva.