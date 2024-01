5 trucos económicos de decorador para mejorar tu casa de alquiler y hacerla más confortable y acogedora

Hoy en día comprar una casa es un verdadero lujo por eso muchas personas optan por alquilar, aunque también supone un gasto considerable en los tiempos que corren. Generalmente en una casa de alquiler no se pueden hacer muchas modificaciones pero sí que hay algunas estrategias de decoración que pueden transformar nuestra casa para hacerla más acogedora y aportar esa gustosa sensación hogareña.

La importancia del hogar en nuestros niveles de bienestar

Vivir en una casa confortable y acogedora es algo que todos perseguimos y que tiene muchos beneficios para nuestra salud física y mental. Nos ofrece un ambiente cálido, limpio, ordenado y armonioso, donde podemos sentirnos a gusto, relajarnos y disfrutar de nuestro tiempo libre. A veces es complicado conseguirlo, sobre todo si vivimos de alquiler pero hay algunos trucos que nos van a permitir dar a nuestra casa ese aire reconfortante que eleve nuestros niveles de satisfacción y bienestar. Así siempre querremos volver a casa o pasar tiempo en ella.

¿Qué nos aporta una casa a nuestro gusto y con ese calor de hogar? Pues mejora nuestro estado de ánimo y reduce el estrés. Una casa confortable y acogedora nos transmite sensaciones positivas, como alegría, paz o seguridad. Además, una casa a nuestro gusto nos permite expresar nuestra personalidad y nuestro estilo, lo que aumenta nuestra autoestima y nuestra confianza.

Un hogar confortable facilita el descanso y el sueño, ya que nos ofrece un espacio más tranquilo y armonioso. Esto nos ayuda a dormir mejor, a recuperar nuestra energía, a mejorar nuestra salud y a rendir más al día siguiente. Además, una casa confortable y acogedora nos invita a realizar actividades relajantes, como leer, escuchar música, meditar o hacer yoga.

Si estas cómodos en casa, esta nos inspira y nos motiva, ya que nos ofrece un espacio cómodo, funcional y estético, donde podemos desarrollar nuestras habilidades y nuestros proyectos. Esto nos ayuda a mejorar nuestra creatividad y nuestra satisfacción personal. Además, una casa acogedora nos facilita el teletrabajo, el estudio y el aprendizaje, porque ofrece un ambiente propicio para la concentración y la comunicación. Todo son ventajas.

Trucos de experto para decorar una casa de alquiler

La cuenta de decoración e interiorismo de Álvaro ( @planc.home) nos ofrece 5 tips de experto para darle a tu casa de alquiler un toque más personal y hacerla más acogedora invirtiendo muy poco dinero:

-Alfombras: Si el suelo es muy feo o muy frío, como el terrazo o los azulejos una solución es poner alfombras. Hay alfombras muy económicas y podemos tapar mucho suelo poniendo alfombras grandes o varias alfombras que además aportan calidez. Podrás cubrir mucho suelo y también podrás delimitar espacios.

-Cuadros: Las paredes con gotelé son lo más frecuente en los pisos de alquiler. Al igual que con las alfombra podemos cubrir gran parte de las paredes con tapices grandes o cuadros de gran formato que tapen la mayor parte posible de pared. Ese tipo de cuadros grandes aportan sofisticación y sensación de lujo a la casa.

-Pintar paredes: Si tus paredes son de un color que no te gusta píntalas de blanco. Hay que pedirle permiso al casero pero no suelen poner pegas para pintar de un color blanco neutro. Si quieres pintarlas de algún color, hazlo y cuando te vayas a ir del piso vuelve a pintar del blanco original que no supone un gran desembolso de dinero ni de tiempo.

-Lámparas: Una de las mejores formas de dar confort y calidez a una casa es la iluminación. El consejo del experto es poner unas cuantas lámparas que pueden ser de segunda mano y/o baratas, no tienen por qué ser lámparas de diseño. Por mucho que la casa esté medio vacía las lámparas van a dar sensación de hogar.

-Compra de segunda mano: Cuando te vas de alquiler no quieres hacer un gran desembolso de dinero porque no es tu casa definitiva así que comprar objetos para la casa de segunda mano es una opción muy interesante. En sitios como plataformas, tiendas de segunda mano, mercadillos… vas a poder adquirir cosas para la casa sin gastar mucho dinero.

Con estos consejos tu casa de alquiler va a convertirse en un verdadero refugio donde cargar pilas y sentirte bien y en calma. ¿Vas a ponerlos en práctica?