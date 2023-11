Testimonio: Pronokal® me ha cambiado la vida

Esta joven malagueña cuenta con casi 11 mil seguidores en Instagram. Ana Lucía ( @analucia_slg) se inició en PronoKal® en septiembre de 2022 con el objetivo de alcanzar un peso saludable. Ahora, con la ayuda de la Dra. Sonia Ocaña, ha logrado perder 20 k y sigue en el proceso.

¿Por qué decidiste perder peso con PronoKal y cómo tomaste la decisión?

Ya no reconocía la persona que se miraba al espejo cada día, me sentía mal y necesitaba un cambio. Había probado muchas dietas, con ninguna alcanzaba mi objetivo. Mi

ansiedad iba a más y decidí probar con PronoKal®. Busqué información y no lo dudé, no tenía nada que perder.

¿Qué te ha aportado este método en comparación a otros?

Me ha aportado seguridad en mí misma.

¿Qué cambios has notado en tu cuerpo y en tu salud?

Tengo mucha más energía, menos ansiedad y mis analíticas salen perfectas.

¿Cuánto peso has perdido y en cuánto tiempo?

En cuatro meses he perdido 20 Kilos y muchísimo volumen.

¿Cómo has ido compaginado tu día a día con el Método PronoKal®?

Bien, si salgo me llevo mis alimentos PronoKal® y, naturalmente, en casa me adapto mejor, pero en general, con PronoKal® es fácil seguir la dieta.

¿Cuáles son los primeros cambios que notaste y en cuánto tiempo?

Lo primero que noté es lo deshinchada que me sentía y eso fue rápido, en las primeras semanas, eso me motivó mucho porque vi resultados pronto.

¿Crees que es más difícil llegar a perder lo que quieres o mantenerte?

Creo que lo más difícil es mantenerte. Tienes que aprender nuevos hábitos, adaptarlos a tu vida y eso no es fácil. Ahí me están ayudando mucho mi doctora y los coaches nutricionales de PronoKal®.

¿Cómo de importante ha sido para ti el equipo de médico y dietistas coach?

Muy importante, me ayudan a a prender a controlar mi ansiedad emocional y con mis nuevos hábitos, dándome tips que voy adaptando a mi día a día. En todo momento que me han hecho falta han estado ahí.

¿Por qué recomendarías este método?

Porque no estás sola, tienes a todo un equipo detrás ayudándote. Ves resultados rápido por lo que las personas que tenemos que perder mucho peso no nos desanimamos ni nos aburrimos.

Tres palabras para describir el Método PronoKal®

Gratificante, Eficiente y Excelente.

Hablamos con su Doctora: Dra. Sonia Ocaña.

¿Qué ventajas tiene el M étodo PronoKal® vs otras opciones desde su punto de vista?

Las ventajas son muchas respecto a otras dietas, destacando que es un método seguro y que prácticamente garantiza la pérdida de peso, siempre que se haga correctamente y siguiendo l as pautas del médico. Entre las principales ventajas destacan: se pierde muy poca masa muscular; los resultados son visibles desde las primeras semanas; se trata la conducta del paciente para que aprenda una nueva forma de alimentarse en beneficio de su salud. Además, no hay desequilibrios iónicos, porque aportamos la suplementación necesaria y en general, los pacientes indican que se sienten con mucha energía, disminuye la ansiedad por comer y pueden hacer ejercicio adaptado a su condición física y necesidades.

¿Cree que PronoKal® promueve un cambio de hábitos saludables en los pacientes? ¿ Por qué?

Sí porque pasamos por 5 fases desde cetosis hasta una estabilización metabólica en las cuáles ayudamos a perder el peso necesario y enseñamos a ir comiendo mejor, acompañado de ejercicio. Poco a poco el paciente va viendo que se siente mejor y esto hace que quiera seguir cuidándose en un futuro.