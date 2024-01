Sabes que cuidar tu alimentación, hidratarte correctamente y hacer ejercicio diariamente son las claves para sentirte bien por dentro y por fuera. Pero a veces es fácil caer en la rutina. ¿Necesitas ideas? Copia los hábitos saludables de Tamara Gorro, descubre su bebida antioxidante y depurativa para eliminar líquidos y toxinas después de los excesos navideños.

La colaboradora de programas de televisión es fan de lo natural. La fruta fresca, los vegetales... no suelen faltar en su mesa. Y para completar su plan de alimentación diario, confía en una bebida natural que incluye manzana, zanahoria y remolacha. ¡Ni más, ni menos! El objetivo de Tamara es conseguir un aporte extra de vitaminas, favorecer la digestión y evitar la retención de líquidos al mismo tiempo que combate la inflamación del organismo. ¡Lo tiene todo!

¿Cuál es la mejor dieta para combatir los excesos navideños? Tamara Gorro nos confiesa su secreto

Di adiós a los ultraprocesados. Olvídate de la bollería industrial, los alimentos precocinados, los productos azucarados... Evita también el consumo de bebidas alcohólicas, los embutidos, los refrescos... Para comenzar una dieta saludable, después de los excesos de las fiestas navideñas, la dieta debe basarse principalmente en verduras, proteínas (carnes, pescados, huevo, tofo, legumbres...) de buena calidad y cereales en grano. Pero también nos ayudarán los zumos depurativos que agilizan el proceso de eliminación de toxinas y los alimentos con alto poder antiinflamatorio como la remolacha.

Una muestra de cómo incluir estas bebidas depurativas en nuestro día a día es esta receta de Tamara Gorro. La ex modelo nos da una ideal genial para añadir a nuestro menú en las próximas semanas. Pero si uno de tus propósitos de año nuevo es adelgazar sin desmotivarte, no te pierdas estos consejos de Alberto Egea, coach deportivo y entrenador personal especializado en pérdida de grasa en la mujer, para saber cómo perder peso pero no a toda costa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro ( @tamara_gorro)

Los ingredientes del zumo depurativo de Tamara son tres:

🍏: Media manzana

🥕: 2 zanahorias

💜: Media remolacha

Los beneficios son muchos:

🍏: Aporta vitaminas.

🥕: Favorece la digestión y evita la retención de líquidos.

💜: Combate la inflamación en el organismo.

Y la elaboración es súper sencilla, no te llevara más de cinco minutos 👩🏻‍🍳

Se trata de pelar y partir todos los ingredientes, echarlos a la licuadora, añadir agua y batir.

Los beneficios de este zumo depurativo

Este zumo tiene una combinación de ingredientes que aportan al organismo un chute interesante de nutrientes y de beneficios positivos: