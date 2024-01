Este es el plan de entrenamiento con el que Laura Matamoros ha conseguido un cuerpazo súper tonificado

En su últimas apariciones públicas, durante la premiere de Las Pombo, un mono ajustadísimo con aberturas en el abdomen ha vuelto a poner el foco sobre la silueta de Laura Matamoros, de 30 años. Y si, aunque es muy joven, la tonificación es obra de mucha exigencia en el gimnasio y, también, fuera de él.

Proviene de una saga de 'influencers' que han hecho historia para muchas mujeres de su generación. Ahora está en racha. Laura, está dispuesta a aprovechar su popularidad en redes sociales para dejar su propia marca personal. Talento y ganas no le faltan. Y es que la hija de Kiko Matamoros ha decidido mejorar su estilo de vida y ha conseguido protagonizar un espectacular cambio físico.

La sobrina de Mar Flores siempre se ha proclamado una fiel defensora del ‘body positive’ y ha reivindicado la importancia de quererse a uno mismo. Sin embargo, ha querido moldear su silueta con mucho esfuerzo, y algún que otro sacrificio. El deporte de fuerza guiado por un entrenador personal es la clave de las figura escandalosamente definida de Laura.

Desde hace varias semanas nos hemos percatado de su evolución y no hemos dudado en preguntarle cómo lo ha conseguido. Ella es consciente del sacrifico que puede llegar a generar ir al gimnasio todos los días, pero incide en su importancia: "Se llama constancia y dedicación", argumenta.

Laura Matamoros: así ha sido su espectacular cambio físico con deporte

El pádel, el boxeo y los entrenos personales, han conseguido cincelar su extraordinaria forma física. Muchos de los titulares que se han fijado en el físico de la joven han dado cuenta de sus abdominales y sus brazos tonificados. Cada vez que la vemos lucir modelito, no podemos evitar hacer referencia a sus prácticas saludables que, aunque no lo parezca, se ciñen a la realización de ejercicio físico de alta intensidad y a una alimentación equilibro.

Laura Matamoros ha logrado reducir alguna que otra talla y ha definido sus músculos. Lo ha conseguido, en primer lugar, siendo consciente de que sus entrenamientos funcionan muy bien para acelerar el metabolismo. El músculo quema más calorías en reposo que la grasa. Al realizar entrenamiento de fuerza, se desarrolla masa muscular magra, lo que contribuye a un aumento en el gasto calórico en reposo.

A juzgar por los vídeos que comparte, hace entrenamientos basados en la fuerza, pero también en el ejercicio cardiovascular con aparatos para quemar todas las calorías posibles. Por ejemplo, trabaja con una plataforma de skate de interior para trabajar sin impacto de una manera muy intensa. También trabaja con cintas elásticas, balones medicinales, y otros elementos propios del ‘crossfit’.

Pero Laura lleva una vida muy activa. Además de una rutina de gimnasio extenuante, también le gusta hacer deporte de nieve. De hecho, se ha ido de viaje a Laponia con su hijo Matías. Una escapada donde ha aprovechado para esquiar.

Por supuesto, la recompensa al trabajo duro bien hecho no ha tardado en llegar. La 'influencer' ha enseñado cómo avanza en este proceso, y cómo ha evolucionado su cuerpo en los últimos meses.

Combina el ejercicio con una alimentación balanceada

No caigamos en el error. Por mucho deporte que hagamos, si no llevamos a cabo una alimentación de calidad a base de frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables, no vamos a conseguir los resultados esperados.

En su dieta no hay ningún tipo de restricción. Laura siempre apuesta por alimentos saludables. Las ensaladas de tomate azul, aguacate, cebolla, champiñones, canónigos y un aliño ligero de miel y mostaza, son uno de sus menús favoritos. Todos sus planos a menudo son bajos en calorías y con pocos ingredientes, muy nutritivos y saludables. Como ejemplo: esta otra ensalada, esta vez con lentejas de caviar.