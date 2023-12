Acurrucarse en el sofá con una taza de chocolate caliente, o una infusión humeante, a ver una película es uno de los pequeños placeres de la vida, sobre todo durante las fiestas navideñas. Hemos hecho una pequeña selección de films de todos los tiempos que merece la pena volver a visitar en Navidad.

Mujercitas (1994)

Aunque hay una buenísima adaptación reciente (en 2019) con Meryl Streep a la cabeza, vamos a quedarnos con la versión de 1994 por ponernos un poco más nostálgicos. La película "Mujercitas" es una adaptación de la novela homónima de Louisa May Alcott, que narra la vida de cuatro hermanas durante (y después) de la Guerra de Secesión estadounidense. Está dirigida por Gillian Armstrong y entre sus actores protagonistas podemos encontrar a Susan Sarandon, Winona Ryder, Gabriel Byrne, Claire Danes, Kirsten Dunst o Christian Bale.

El film es la quinta versión cinematográfica de la novela, aunque no la última como apuntábamos antes, y se considera una de las adaptaciones más fieles y emotivas, por eso la hemos incluido en nuestro ranking personal. Tiene una cuidada ambientación, una preciosa fotografía y una música evocadora. Nos encantan las interpretaciones de las hijas, especialmente la de Winona como Jo, la hermana más rebelde e independiente. En la película también se abordan temas como el amor, la familia, la amistad, la pobreza, la guerra, la muerte, el feminismo y la literatura. Todo un clásico del cine navideño.

El Grinch (2000)

Mítica y fabulosa. La película "El Grinch" (2000) es una adaptación cinematográfica del famoso cuento navideño de Dr. Seuss, que cuenta la historia de un ser verde y peludo que odia la Navidad y que intenta arruinársela por todos los medios a los habitantes de Villa Quién, un pueblo lleno de alegría y espíritu festivo. Está dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, que interpreta al Grinch de forma magistral, con una gran dosis de humor y la expresividad a la que nos tiene acostumbrados el actor.

Es una comedia familiar que mezcla fantasía, aventura y romance, con un mensaje sobre el verdadero significado de la Navidad, que no es el consumismo ni los regalos, sino el amor, la amistad y la generosidad. También tiene un tono crítico con la superficialidad, la exclusión y el egoísmo que muchas veces se dan en las personas. La película tiene una estética muy cuidada, con un diseño de producción que recrea el mundo imaginario del Dr. Seuss, con colores vivos, formas curvas y detalles extravagantes que nos imbuyen en el universo Seuss irremediablemente. El maquillaje y los efectos especiales que transforman a Jim Carrey en el Grinch, se llevó el Óscar al mejor maquillaje y peluquería. ¡Y no es para menos!

Una película tierna y divertida que no podemos dejar de ver una y otra vez cuando llega la Navidad.

Un cuento de Navidad (2009)

Otro clásico inspirado en un cuento clásico. La película "Cuento de Navidad" de 2009 es una versión animada del relato de Charles Dickens, que narra la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro y amargado que odia la Navidad y que es visitado por tres espíritus que le muestran su pasado, su presente y su futuro. La película está dirigida por Robert Zemeckis, que utiliza la técnica de la captura de movimiento para crear personajes realistas a partir de actores reales, con un resultado francamente elogiable. El protagonista, Scrooge, es interpretado, como en la película anterior, por Jim Carrey, que también da voz a los tres fantasmas. Parece que eso de ser un personaje que odia la Navidad le queda como un guante al actor. Otros actores que participan en la película son Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright y Bob Hoskins.

El film respeta el texto original de Dickens, pero le añade algunos elementos de humor, acción y espectáculo, aprovechando las posibilidades de la animación y el 3D. Tiene un tono oscuro y tenebroso, que refleja el carácter de Scrooge y la época victoriana en la que se ambienta y que tanto nos gusta. No pasa por alto el mensaje moral y social de la obra de Dickens, que invita a reflexionar sobre el valor de la bondad, la generosidad y el perdón. La película fue nominada al Óscar al mejor maquillaje y peluquería, y recibió buenas críticas por su calidad técnica y su fidelidad al cuento. Una maravilla.

Solo en casa (1984)

Si hay una película tradicional ambientada en Navidad es este film de 1990 que probablemente hayan visto y disfrutado ya varias generaciones. La película "Solo en casa" es una comedia familiar que se ha convertido en un auténtico clásico del cine navideño. Cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que se queda solo en su casa cuando su familia se va de vacaciones a Francia y se olvida de él. Kevin tendrá que aprender a cuidarse por sí mismo y a defender su hogar de dos ladrones que intentan robarlo.

La película está escrita y producida por John Hughes (“El club de los cinco" o "La chica de rosa”), y dirigida por Chris Columbus, que más tarde dirigiría las dos primeras películas de "Harry Potter". Macaulay Culkin interpreta al protagonista, Kevin, y se hizo mundialmente famoso por este papel, tanto, que recibió una nominación al Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical.

Fue todo un éxito de taquilla y de crítica y se convirtió en la película de comedia más taquillera de la historia en Estados Unidos hasta que fue superada por "Resacón en Las Vegas 2" en 2011. Es una de las películas más vistas y repetidas en la televisión durante la época festiva, y es considerada como una de las mejores películas de temática navideña de todos los tiempos. ¿Volveremos a verla esta Navidad? Sin duda.

Crónicas de Navidad (2018)

Esta película es relativamente moderna, de 2018, sin embargo tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico navideño si es que no lo es ya. La película "Crónicas de Navidad" es una comedia producida por Netflix, que narra las aventuras de dos hermanos que se unen a Papá Noel para salvar la Navidad. Los hermanos tendrán que ayudar a Papá Noel a recuperar sus objetos y a repartir los regalos a tiempo, antes de que el espíritu navideño desaparezca y la Navidad se arruine.

La película está dirigida por Clay Kaytis y escrita por Matt Lieberman, y cuenta con la participación de Kurt Russell como un Papá Noel moderno y carismático. Atención a la sorpresa que nos da la actriz que interpreta a Mamá Noel. Es una divertida y entrañable historia que combina humor, acción, fantasía y emoción, con un mensaje sobre el valor de la familia, la fe y la generosidad. La película también tiene escenas memorables, como la persecución en coche por las calles de Chicago, el concierto de rock en un bar, o el encuentro con los elfos en el Polo Norte. La banda sonora está compuesta por Christophe Beck e incluye canciones navideñas clásicas y originales, algunas interpretadas por el propio Kurt Russell.

Cuando se estrenó tuvo un gran éxito de audiencia, y se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix en su primer mes de estreno. Algo que seguramente se repetirá cada año.

Gremlins (1984)

¡Qué recuerdos! La película "Gremlins" (1984), a pesar de ser una película de terror/comedia, ha conseguido convertirse en todo un clásico del cine navideño. Cuenta la historia del joven Billy que recibe como regalo una extraña criatura llamada Mogwai, que tiene unas reglas muy estrictas (y bastante sencillas) para su cuidado: no exponerla a la luz, no mojarla y no alimentarla después de la medianoche. Parece que no es nada difícil seguir estas normas, sin embargo, el protagonista no respeta estas reglas (aunque no lo hace deliberadamente) y provoca que Mogwai se multiplique y se transforme en unos monstruos malvados (los gremlins) que causan el caos en el pueblo. Billy tendrá que detener a los gremlins con la ayuda de su novia, su familia y sus amigos.

La película está dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg, y tiene un estilo que mezcla el humor negro, la fantasía y el terror, y no podemos obviar la crítica a la sociedad de consumo, el materialismo y la hipocresía. La película fue un éxito de taquilla y de crítica, y dio lugar a una secuela en 1990. Los Gremlins son y serán siempre un clásico navideño para muchas generaciones.

Pesadilla antes de Navidad (1993)

Esta es una obra maestra de la animación en stop motion y un verdadero clásico navideño. "Pesadilla antes de Navidad” combina el género fantástico, el musical y el terror. La película está basada en un poema escrito por Tim Burton, que también la produjo y concibió aunque fue dirigida por Henry Selick, que logró plasmar el estilo gótico y original de Burton. Cuenta con la música y la voz de Danny Elfman, que compuso las canciones y la partitura, y que interpretó al protagonista, Jack Skellington, cuando canta.

La historia se centra en Jack Skellington, el rey de Halloween Town, una ciudad donde los monstruos celebran por todo lo alto la noche de Halloween y la preparan durante el resto del año. Jack está aburrido de hacer siempre lo mismo, y siente un vacío en su interior, como si algo faltase en su vida. Descubre la existencia de Christmas Town, una ciudad donde los humanos celebran la Navidad con muchas alegría y con luces y colores por doquier. Jack queda fascinado por esta fiesta, y decide secuestrar a Santa Claus y tomar su lugar, para llevar la Navidad a su mundo. Sin embargo, su visión de la Navidad es muy diferente a la de los humanos y sus planes causan más problemas que felicidad.

La película es una delicia visual, con una animación detallada y expresiva, que crea unos personajes y unos escenarios únicos y memorables. ¿Quién no puede tararear sus pegadizas canciones? Cada año nos vuelve a ganar. Una de las mejores películas de Navidad de la historia.

¿Sabes ya que películas de Navidad vas a volver a ver estas fiestas?