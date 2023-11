Alerta BLACK FRIDAY 2023: Las freidoras de aire más buscadas (y super rebajadas)

Se han puesto muy de moda en los últimos tiempos porque son una manera saludable, rápida, limpia y económica de cocinar los alimentos. Si aún no te has hecho con una de estas freidoras de aire el Black Friday es un momento perfecto para ahorrarte un buen puñado de euros y empezar a ganar en salud y comodidad.

El boom de las air fryers

Han supuesto una verdadera revolución como pequeño electrodoméstico en el hogar. Una freidora de aire, o air fryer, es un aparato que funciona mediante un sistema de convección de aire caliente, que circula alrededor de los alimentos a una temperatura elevada, entre 150 y 250 grados centígrados. Digamos que funciona como si fuera un horno pero de forma más rápida y gastando menos energía. Este sistema lo que hace es crear una capa crujiente en el exterior de los alimentos, mientras que los mantiene jugosos y tiernos en el interior. Además, al no usar aceite o usar muy poco, se reduce el contenido en grasa y calorías de los alimentos, lo que los hace más saludables, además de ahorrar en aceite de oliva en la cocina porque hoy en día su apelativo de “oro líquido” cobra más sentido que nunca.

Las freidoras de aire suelen tener un diseño compacto y moderno. Tienen una cámara de cocción, que es donde se coloca una cesta extraíble o cestillo con los alimentos, y un panel de control, donde se puede regular la temperatura y el tiempo de cocción. Algunos modelos también tienen programas preestablecidos para diferentes tipos de alimentos, como patatas, carne, pescado, verduras, etc. La verdad es que ponerla en funcionamiento es muy sencillo e intuitivo, no vas a tener ningún problema en aprender a usarla si aún no tienes una.

¿Qué ventajas tienen las freidoras de aire?

Además de ser rápida, limpia y hacer elaboraciones más saludables al no tener que usar aceite o usar poquísimo, la air fryer tiene más ventajas. No hay que estar vigilándola ni preocupándose por las salpicaduras como pasa con una sartén o una olla. Tampoco produce humo ni olores lo que es otro punto a su favor.

Podemos hacer en ella de todo, carne, pescado, patatas fritas, verduras, incluso se pueden hacer en ella huevos duros o repostería. ¿A qué no te lo esperabas? Merece la pena elegir una buena freidora de aire como elemento de ayuda en la cocina porque te va a sacar de más de un apuro y seguramente la termines utilizando a diario en cuanto veas lo rápida y cómoda que es y cómo ayuda también a cuidar la línea.

Hay air fryers pequeñas, de unos 2,5 L y freidoras de gran capacidad que llegan incluso a los 10 L. Todo es sopesar las necesidades de cada casa y el uso que se le va a dar para así elegir una u otra. El Black Friday es una oportunidad perfecta para equipar la cocina con una freidora de aire así que échale un ojo a las mejor valoradas en Amazon y que puedes adquirir con interesantes descuentos estos días.

1 de 5 Cecofry Experience Window White 6000 Air Fryer de Cecotec Nos encanta el diseño de esta air fryer de Cecotec que tiene ventana para poder ver el punto de cocinado de los alimentos sin necesidad de abrir la freidora. Cuenta con un diseño muy moderno, panel de control táctil, 9 modos de cocina y temporizador. Es de 6 L, una gran capacidad para cocinar más cantidad de alimentos. Tiene protección contra el sobrecalentamiento y base antideslizante. Una maravilla. Ahora mismo tiene un precio en Amazon de 69,90€. 2 de 5 Aigostar Cube Esta freidora de aire cuenta con 7 litros de capacidad (de 6 a 10 raciones), 7 funciones programadas y además la air fryer tiene un libro de recetas incluido. Tiene botón de recalentado y es libro de BPA. Una opción más que interesante. Está rebajada en Amazon a un precio de 89,99€, 3 de 5 Uten Freidora Multifuncional Inteligente Si necesitas una air fryer de gran capacidad, esta freidora tiene 10 litros por lo que puede cocinar raciones de entre 5 a 12 personas. Tiene ventana para supervisar el cocinado, bandeja de goteo, bandejas de malla, jaula giratoria, iluminación integrada y es libre de BPA y PFOA. Es un aparato perfecto para familias numerosas. La puedes encontrar ahora mismo en Amazon a 94,83€. 4 de 5 EUARY freidora sin aceite de 7,5 L Es una air fryer con mucha capacidad, ventana, 12 programas de cocinado, función de recalentado, pantalla LED táctil y 32 recetas para poder inspirarte en tus creaciones culinarias con tu nuevo electrodoméstico. En Amazon a 76,49€. 5 de 5 Cecofry Advance Double de Cecotec La peculiaridad que tiene está freidora de aire de 9 L es que tiene dos cestillos con temperatura dual para poder hacer varias elaboraciones al mismo tiempo sin que se mezclen sabores. Tiene un panel de control táctil, 6 modos preconfigurados de cocinado que establecen el tiempo y la temperatura necesarios, protección contra sobrecalentamiento y base antideslizante. Puedes encontrarla en Amazon a un precio de 99,90€.