Si tienes ganas de conocer mundo y viajar pero no sabes por dónde empezar, Lonely Planet, el referente para todo viajero que se precie, celebra su 50º aniversario y sus expertos han desvelado, en libro Best in Travel 2024, cuáles son los 50 mejores países, regiones y ciudades, con la mejor calidad precio, y destinos sostenibles de todo el mundo, para visitar durante el próximo año. Prepara la maleta que nos vamos.

La lista anual de destinos más esperada

El best seller anual de Lonely Planet se presenta por primera vez en formato impreso desde que el turismo se reactivó a nivel global, en una edición rediseñada y a todo color, un regalo perfecto para los espíritus más viajeros.

¿Qué tiene de especial esta edición? “Nuestra selección para este año pretende inspirar y seguir el instinto del viajero del 2024. Best in Travel es una propuesta de Lonely Planet para inspirar a los viajeros, y responde al urgente entusiasmo de los viajeros que desean explorar el mundo de una manera auténtica y siguiendo los consejos locales, siempre priorizando los valores de la sostenibilidad. Con nuevas visiones de destinos emblemáticos y 50 ideas frescas encuadradas en cinco categorías, estamos convencidos de que Best in Travel abre un año de aventuras increíbles”, comenta Nitya Chambers, vicepresidenta senior de contenidos y editora ejecutiva de Lonely Planet.

El panel de expertos de Lonely Planet ha seleccionado 50 destinos. Repartidos entre las categorías de mejores países, mejores regiones, mejores ciudades, mejores destinos sostenibles y mejores destinos según su relación calidad-precio, cada propuesta ha sido escogida por su interés actual, sus experiencias únicas, su capacidad para asombrar y su compromiso vigente con la sostenibilidad, la comunidad y la diversidad.

El privilegio de viajar

Esta edición de Best in Travel también plantea el hecho de que viajar es un privilegio y que no todo el mundo puede disfrutarlo del mismo modo. Nitya apunta que “viajar sigue siendo un privilegio, y por desgracia el color de la piel y la nacionalidad determinan si la travesía es por placer o por supervivencia. La desesperación impulsa viajes peligrosos. Son muchas las personas en todo el mundo que dependen de las conexiones de transporte para huir de zonas en conflicto y otros peligros. En los próximos años nos encantaría poder volver a recomendar algunos destinos y experiencias entrañables que actualmente no pueden visitarse a causa de la inestabilidad y de los conflictos. Mientras tanto se puede tener en cuenta la posibilidad de destinar una parte del presupuesto para viajar a apoyar a las personas afectadas por conflictos y desastres naturales”.

Viajar es una oportunidad de crecimiento personal, de desarrollo vital, una experiencia que abre la mente, nos hace más felices y que siempre supone un aprendizaje. Ojalá todos pudiésemos viajar de la misma manera y que el planeta conviva en armonía para poder conocer todos sus rincones sin miedo y disfrutando del camino.

Los mejores destinos para visitar en 2024

Mongolia ha sido el país mejor valorado por los expertos de Lonely Planet. ¿Cuáles son las razones? Sus grandes espacios abiertos, su tirón como destino de aventura, su peculiar cultura gastronómica y también musical. Seguro que no te lo habías planteado pero apúntatelo como posible destino para el año que viene porque promete ser un viaje inolvidable.

¿Te gusta andar en bici? La Ruta ciclista TransDinárica de los Balcanes Occidentales ocupa el primer puesto de las mejores regiones. Es una travesía que recorre ocho países y que prioriza el descubrimiento sobre el terreno de enclaves de la Unesco, parques nacionales y pintorescos pueblos.

Los expertos han decidido que la mejor ciudad para visitar en 2024 es Nairobi. Libre ya de la mirada colonial con la que la hemos encasillado, Nairobi cuenta con una oferta cultural y artística extraordinaria, amén de una cocina local de la que se enorgullece, y con razón.

España ha trabajado mucho para asegurar el turismo fuera de la temporada estival. Destinos que antes no se tenían en cuenta cobran protagonismo, al igual que el papel de expansión de las energías renovables. Nuestro país encabeza la lista de destinos sostenibles.

Best in Travel 2024 también nos ofrece otra mirada en destinos tan populares como la Toscana en Italia o México. Nos descubre joyas menos conocidas como son Uzbekistán, Donegal (Irlanda) o Esmirna (Turquía). El turismo slow, uno de los más demandados en los últimos tiempores, está presente con el Camino Portugués y con el creciente auge de los trenes nocturnos en Europa. Isla Kangaroo, que se recupera con fuerza de los incendios del 2020, sigue siendo uno de los grandes destinos ecoturísticos de Australia Meridional.

Mejores viajes relación calidad-precio

El Medio Oeste, una de las regiones más subestimadas de EE. UU., se lleva el primer premio en la categoría de mejor relación calidad-precio con sus bulliciosas ciudades y un panorama gastronómico fabuloso.

Los expertos señalan Polonia como segundo país con mejor relación calidad-precio a visitar. Si te animas a conocer este destino podrás disfrutar de un clima muy agradable en verano ya que no hace el calor que sufrimos en otros países europeos. La gastronomía tradicional es deliciosa y muy variada, seguro que enamorará a los paladares más exigentes. El país, además, tiene una rica historia y cultura como podrás comprobar al ver sus monumentos y visitar sus museos. Polonia cuenta con muchos espacios naturales y sus gentes son muy amables y hospitalarias. Será un viaje inolvidable.

Justo después de Polonia se cuela entre los destinos más económicos pero de calidad para visitar el año que viene Nicaragua. Un precioso país que merece la pena visitar si eres atrevido y quieres vivir una gran aventura como bucear en sus aguas cristalinas, surfear un volcán, escalar montañas, hacer canopy o probar sus tirolinas. También podrás conocer su rica historia y cultura, que se refleja en sus ciudades coloniales, sus museos, sus monumentos y sus arraigadas tradiciones.

Otros destinos que han entrado dentro de la categoría mejor relación calidad-precio para visitar en 2024 son: Limes del Danubio (Bulgaria), Normandia (Francia), Egipto, Icaria (Grecia), Argelia, Lagos del sur y Otago Central, Nueva Zelanda y los trenes nocturnos de Europa, una fórmula económica y una experiencia fabulosa con la que podrás añadir varios destinos en tus vacaciones.

Aquí tienes el listado completo de los destinos que han seleccionado los expertos de Lonely Planet. ¿Cuál va a elegir para visitar en tu próximo viaje?