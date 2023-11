Los suplementos ‘quemagrasas’ están a la orden del día y la L-carnitina es uno de los más famosos a la hora de apoyar el entrenamiento físico. Te contamos, con la ayuda de expertos, qué hace esta sustancia en nuestro cuerpo y si realmente es un complemento efectivo para bajar kilos en la báscula.

¿Qué es la L-carnitina?

Aunque tenemos asociado el nombre L-carnitina como un suplemento, en realidad es una sustancia que fabrica nuestro propio cuerpo. Ryan Page, jefe de equipo de investigación y desarrollo de Foodspring, nos explica que “la L-carnitina es una sustancia natural de nuestro organismo que contribuye a la producción de energía. Transporta los ácidos grasos a las centrales energéticas de nuestras células, llamadas mitocondrias, donde se oxidan/"queman" para generar energía utilizable conocida como ATP (trifosfato de adenosina)”.

Este aminoácido tiene, por tanto, la función de transportar ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias transformando así la grasa en energía. La L-carnitina se produce en el hígado y en el riñón de forma natural, en cantidad generalmente suficiente, pero también puede tomarse en suplementos o a través de la dieta con determinados alimentos.

L-carnitina y ejercicio

Ya sabemos que el organismo produce una cantidad suficiente de L-carnitina para su correcto funcionamiento, entonces ¿en qué casos se recomienda su suplementación? ¿Es aconsejable un aporte extra si hacemos ejercicio?

Ryan Page, de Foodspring señala que la L-carnitina “es una gran compañera si tienes una actividad física intensiva. El cuerpo produce suficiente L-carnitina pero si carece de ella durante la tonificación y la actividad intensiva, extraerá reservas de energías adicionas de las proteínas de tu cuerpo en lugar de la reservas de grasa”.

Como suplemento para deportistas se utiliza principalmente para mejorar la resistencia física y para favorecer la recuperación después del ejercicio físico. “Los estudios han demostrado que la suplementación con L-carnitina puede tener beneficios potenciales para el aumento de la producción metabólica de ATP. También ha sido utilizada por los atletas como ayuda ergogénica para el “rendimiento" en la práctica deportiva” apunta el experto.

En cuanto al mejor momento para tomar L-carnitina, Page nos dice que “nosotros recomendamos tomarla todas las mañanas o antes de entrenar, combinándola con una dieta nutritiva”. Se recomienda tomarla antes del desayuno y unos 15 minutos antes del entrenamiento. Se podría tomar a diario dentro de un plan de entrenamiento exigente.

También se consume como suplemento para reforzar el sistema músculo-esquelético ya que la producción de L-carnitina se reduce con el paso de los años.

Alimentos con L-carnitina

Aunque lo habitual es tener unos niveles de L-carnitina óptimos, hay casos de deficiencia que pueden dar lugar a alteraciones e incluso a afecciones graves. En esos casos el organismo no puede procesas algunas grasas para convertirlas en energía.

A pesar de que es una sustancia que fabrica el propio cuerpo, si existiera un desequilibrio leve con un déficit de L-carnitina se podría compensar con la toma de suplementación o con la ingesta de alimentos ricos en L-carnitina. Los suplementos se comercializan en forma líquida o en cápsulas para ingerir vía oral.

¿Qué alimentos son ricos en L-carnitina? La carne roja, los pescados como los boquerones o el bacalao, el pollo, lácteos como el queso de cabra… Las verduras, frutas y cereales tienen cantidades más pequeñas de este aminoácido por lo que en dietas veganas y vegetarianas sería más difícil aumentar notablemente los niveles de L-carnitina a través de la dieta.

¿Es un suplemento quemagrasas?

Aunque se ha demostrado que la L-carnitina es un buen apoyo para la recuperación de los músculos después de hacer ejercicio físico, no se han observado que ayude realmente a perder peso.

Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición, y autor del blog Fitness Revolucionario, arguye que la L-carnitina “a pesar de ser un suplemento popular, tiene baja efectividad. Para empezar, el cuerpo sintetiza la carnitina que necesita, y la carne es una buena fuente adicional. Las deficiencias de carnitina son, por tanto, raras, y hay estudios que demuestran que suplementar no eleva la carnitina muscular. Salvo casos aislados, no aportaría nada en términos de quema de grasa” y añade que “eso no quiere decir que sea un suplemento sin ningún fundamento, y existen estudios que demuestran beneficios en otros aspectos, pero quemar grasa no es uno de ellos”.

En conclusión, suplementar L-carnitina podría ser una buena estrategia para ayudar a los músculos a recuperarse después de realizar ejercicio físico, pero no podría decirse, según los expertos, que sea un suplemento que queme grasa de manera efectiva favoreciendo la pérdida de peso. Habrá que utilizar otro tipo de suplementos para abordar el control de peso. Afortunadamente, hoy en día existen varios complementos ‘quemagrasa’ que han resultado ser muy efectivos en ese campo.