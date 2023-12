10 de 10

En la época festiva apetece derrochar brillo y destellos, y las lentejuelas son un must have de la temporada navideña. ¿A qué ya sabes a quién regalarle esta falda de lentejuelas de la firma española Valentina? Se trata de un diseño en color negro con una abertura frontal que aporta mucha comodidad a la par que elegancia al look de Navidad. Puedes encontrar esta falda desde la talla 34 hasta la talla 48 y tiene un precio de 35,99€. Divina.