Cambiar de escenario siempre es un soplo de aire fresco en nuestra vida que aumenta los niveles de bienestar y disipa un poco el estrés y hastío que genera la rutina diaria que, aunque es básica para mantener una buena salud mental, puede llegar a ser tediosa. Vamos a olvidarnos del estrés y del multitasking sumergiéndonos en las tranquilas aguas de estos hoteles con spa, cinco destinos wellness para un necesario reseteo y un retiro de desconexión.

Niwa Hotel Spa

En el corazón de la Alcarria hay un pequeño y tranquilo oasis rodeado de naturaleza y silencio. El Hotel Spa Niwa está situado a menos de una hora de Madrid y es un lugar mágico donde recargar el cuerpo y reposar el espíritu.

En Niwa te reciben como si llegaras al hogar, como si regresaras a casa. Con una calidez humana incomparable que abraza el alma y que hace que siempre quieras volver a visitarlo. En la habitación siempre hay fruta fresca, agua filtrada, albornoces y toallas gustosas para envolvernos y una carta de tratamientos y masajes de lo más completa.

Su spa es muy acogedor y cuenta con una piscina en la que hacer unos cuantos largos para soltar tensiones, una pileta de agua fría, una zona de chorros en la que querrás quedarte casi a vivir, ducha con aceites esenciales y colorterapia, baño turco y sauna. Si enlazas tu paso por el spa con un tratamiento vas a elevar aún más la experiencia de bienestar.

Las masajistas de Niwa son profesionales traídas desde Filipinas con una técnica increíble y que te van a dejar como nuevo. Tratamientos detox, masaje Shiatsu, Hilot, descontracturante, con piedras calientes, lifting facial oriental… no vas a saber cuál elegir pero te aseguramos que todos son maravillosos.

El Hotel Niwa está situado en uno de los pueblos más bonitos de Guadalajara, Brihuega. Después de tu sesión de spa y un merecido masaje, no dejes de recorrer sus calles empedradas, descubrir sus secretos como las cuevas árabes, la fuente de los 12 caños, su iglesia o su original museo de miniaturas. Su gastronomía es uno de sus mayores reclamos (con permiso de los campos de lavanda). No dejes de visitar sus restaurantes y de probar su repostería con sello Gordon Bleu.

Hotel Convento Aracena & Spa

En la Sierra de Huelva hay un precioso convento del S.XVII que ha sido restaurado y convertido en un peculiar hotel donde podrás desconectar del mundanal ruido detrás de sus muros, recargarte de energía y relajarte. Es el lugar perfecto para un retiro, casi monacal, gracias a la tranquilidad y calma que ofrecen sus antiguas paredes repletas de historia y sus habitaciones de medievales a las que se les ha dado toques de modernidad pero sin restarles un ápice de encanto. Si estás buscando hoteles con spa no dejes de poner este destino en tu radar.

El Spa del Hotel Convento Aracena & Spa cuenta con un circuito termal completo. Piscina de hidroterapia con chorros a diferentes alturas, cascada y jacuzzi. En la zona de saunas podrás disfrutar de la sauna finlandesa y el baño turco, además de sus diferentes duchas, de cubo, escocesa, Kneipp (especial para piernas cansadas) y ducha cervical. Después, nada mejor que descansar en las tumbonas de piedra caliente.

Si quieres que la experiencia wellness sea del todo religiosa no dejes de probar el Ritual de relajación Olimpia (facial o corporal) a base de aceite de oliva virgen extra que dejará tu piel tan suave y sedosa como la de una diosa del Olimpo.

Hotel Arts Barcelona

El famosísimo Hotel Arts de Barcelona va a tener disponible hasta marzo de 2024, en su 43 The Spa, un protocolo de belleza a cargo de Alqvimia. La marca española de alta cosmética natural estará presente en el Spa del icónico hotel con Experience by Alqvimia y se ofrecerá en uno de sus exclusivos Penthouses.

The Penthouse Wellness Experience by Alqvimia, ha sido diseñada para elevar aún más la experiencia de 43 The Spa y crear un servicio a medida en la más absoluta intimidad y en uno de los espacios más lujosos del hotel. El protocolo también incluye meditación con aceites esenciales, baño y selección de snacks con unas vistas de lujo de la ciudad condal.

La experiencia Alqvimia busca realzar la belleza natural y aportar un mayor bienestar y equilibrio. Esto lo consigue con rituales como el de la Reina de Egipto inspirado en Cleopatra, o Seductive Man, elaborado con esencias enfocadas en él. Un secreto escondido en las alturas en el que alejarte del estrés aún en plena ciudad.

SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort

Viajamos hasta Cádiz para disfrutar de su inimitable luz, sus aromas y sus relajantes vistas al Mediterráneo desde el Hotel SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort. Nada menos que 3000 m2 de instalaciones wellness espaciosas y modernas es lo que ofrece este templo de bienestar rodeado de exuberantes jardines. Uno de los hoteles con spa más lujosos de Andalucía.

El Spa cuenta con un amplio abanico de tratamientos para relajar cuerpo y mente en un enclave único. Piscina cubierta, zona de relajación, sauna, harán, terapias de crioterapia, flotación y fisitoterapia… una gran variedad de opciones de bienestar para hacer un detox digital en toda regla y alejar el estrés. Masaje tailandés, con piedras calientes, descontracturante, facial de renovación de colágeno, oxigenación… ¡vas a querer probarlo todo!

Hotel Balneario Las Arenas

Si buscas hoteles con spa en primera línea de playa, en la ciudad de Valencia hay un lugar casi mágico en el que descansar como nunca. El trato es de auténtico lujo, las habitaciones con vistas al mar un regalo para los sentidos y su spa es un refugio urbano perfecto para dejarse cuidar y recargar pilas.

Su Circuito Bienestar de hidroterapia es un recorrido que nos hace visitar la ducha escocesa, la sauna, una poza fría, baño de vapor, fuente de hielo, una maravillosa ducha de aromaterapia, camas de burbujas, piscina activa, jacuzzi interior y exterior… y también podremos disfrutar de la piscina de efectos tanto en el interior como al aire libre saboreando la brisa Mediterránea.

Reflexología podal, masaje seco, ayurveda, quiromasaje, masaje Lomi hawaiano, drenaje linfático, tratamientos faciales con productos Sisley, yoga, pilates… el Spa del Hotel Balneario Las Arenas tiene una carta de tratamientos y actividades muy completa y apetecible que hará que no quieras moverte del hotel en todo el puente, tal vez sólo a comer un arroz valenciano y a pasear por sus playas.

¿Ya sabes dónde vas a escaparte este puente? Estos hoteles con spa son una maravillosa opción.