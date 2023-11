Estas fechas son las mejores del año para darse un buen homenaje, regalar veladas inolvidables, descubrir nuevos sabores y compartir con amigos o familia momentos especiales alrededor de una mesa. Si buscas experiencias gastronómicas únicas no dejes de apuntar estas cinco propuestas que van a hacer las delicias de los foodies más exigentes.

El Puertito de Madrid

Esta ostrería acaba de abrir sus puertas y ya tiene una legión de adeptos que van buscando la mejor oferta de ostras del país. Su hermano mayor, el Puertito de Bilbao, es un todo un referente gastro y ondea con orgullo desde 2013 la bandera de ser el primer bar de ostras de España. El Puertito de Madrid le sigue a la zaga en calidad y buen hacer gracias a la labor divulgativa de su dueño Inaz Fernández, uno de los mayores expertos en ostras de España.

El secreto de El Puertito de Madrid se basa en la calidad de las ostras que ofrece a sus parroquianos, ostras de diferentes partes del mundo: España (Galicia Especial), Francia (como por ejemplo la Fine de Claire Nº3, o la Costa Oeste Nº3 entre otras), Irlanda (con la Tia Maraa By Gillardeau no 3 ó La Regal Spéciale no 3 (Bannow Bay), Holanda (Holandesa 6/Ø Lux) y Portugal (Quatro Aguas Nº 2) y la Ostra Gillardeau (Francia), que es la más conocida del mundo. Además, el local cuenta con una completa carta de vinos por copas, champagne y, por supuesto, cerveza, que marida estupendamente con las ostras. Puedes degustar sus afamadas ostras en el local, o bien llevártelas porque disponen de servicio de delivery y take away para que puedas organizar un evento especial en casa.

Kitchen Club

Los más cocinillas son los que van a gozar de verdad en este espacio. Kitchen Club en Madrid es una escuela de cocina y un espacio para eventos que ofrece cursos de cocina participativos, restaurante privado y actividades para empresas y particulares. Tiene dos sedes en Madrid, una en la calle General Pardiñas 103 y otra en la calle Ballesta 8. En ambas sedes se puede disfrutar de experiencias gastronómicas inmejorables, aprendiendo de la mano de chefs profesionales, degustando platos de diferentes cocinas del mundo y compartiendo un ambiente de lo más acogedor y divertido.

Kitchen Club ofrece una gran variedad de cursos de cocina, desde los más básicos hasta los más especializados, como cocina tailandesa, cocina china, cocina nikkei, cocina sana, cocina vegana o cocina de Navidad. Los cursos tienen una duración de entre 3 y 4 horas, y se realizan en grupos reducidos de entre 10 y 16 personas, e incluyen todo el material necesario. Te aseguramos que la diversión y el buen comer están más que garantizados. Además, también se puede reservar el espacio para celebrar eventos privados, como cumpleaños, aniversarios, despedidas o reuniones de trabajo. Kitchen Club se encarga de todo, desde el menú, la decoración, el servicio y la limpieza. Un lugar ideal para disfrutar de la cocina y de la compañía, y para vivir una de las experiencias gastronómicas más originales y diferentes. ¡Seguro que repites!

Cenas Adivina

Cenas Adivina es una propuesta de lo más original para disfrutar de una cena diferente con personas desconocidas y un invitado especial. Es una iniciativa creada por Silvia Moreno, que abrió su casa en Madrid para acoger a todos aquellos que quisieran "aprender disfrutando" de una forma distinta. Cada cena es una experiencia única porque tiene un tema y un personaje comensal diferente, que puede ser un escritor, un actor, un deportista, un empresario o un experto en algún ámbito.

El objetivo de estas cenas tan especiales es compartir experiencias, conocimientos, risas y emociones en un ambiente acogedor y familiar, donde la conversación es enriquecedora y muy fluida. Las cenas se realizan en la Cenas Adivina Home, un local en el barrio de Salamanca que se ha convertido en un hogar para todos. Además de las cenas, también ofrecen talleres, programas culturales y otros eventos. Una velada diferente con gente interesante nunca se puede rechazar.

DiverXO

Dabid Muñoz acaba de hacerse, por tener año consecutivo, con el título de mejor cocinero del mundo, y la aventura culinaria en su restaurante DiverXO de las experiencias gastronómicas más irreverentes, canallas y exclusivas, que lleva al paladar a un viaje trepidante por diferentes sabores, texturas, aromas y colores.

DiverXO frece una cocina creativa, arriesgada e imprevisible, que fusiona la gastronomía española con influencias de otras culturas, como la asiática, la latina o la árabe. El restaurante tiene tres estrellas Michelin y es considerado uno de los mejores del mundo. El menú de DiverxXO se compone de varios lienzos, que son platos que se sirven sobre una tela blanca y que se van pintando con diferentes ingredientes y salsas. Cada lienzo es una obra de arte, que sorprende por su presentación, su sabor y su originalidad. El menú es sorpresa y no se conoce hasta el final de la cena, lo que hace que la visita sea más emocionante y una experiencia diferente.

El restaurante tiene una decoración inspirada en el mundo onírico de Dabiz Muñoz, con elementos que recuerdan a los dibujos animados, las películas de fantasía o el circo. Está situado en el hotel NH Eurobuilding, en la calle Padre Damián 23, en el barrio de Chamartín. Si vas a reservar hazlo con antelación porque siempre están hasta arriba aunque podrás apuntarte a la lista de espera. Los que han probado su menú están de acuerdo en que es auténtica obra de arte que merece la pena aunque no sea apto para todos los bolsillos.

Dans le noir

Para esta propuesta vas a tener que llevar la mente muy abierta y los sentidos despiertos, salvo el de la vista. El restaurante Dans le Noir en Madrid es una experiencia sensorial y humana única, que te permite disfrutar de una cena en la oscuridad absoluta, sí, totalmente a oscuras, guiado por camareros invidentes.

Al igual que en DiverXO, el restaurante te propone un menú sorpresa, que no conocerás hasta el final de la velada, y que pondrá a prueba tus sentidos del gusto, el olfato, el tacto y el oído. El restaurante también te ofrece la oportunidad de compartir con otras personas que no conoces, y de conocer su historia y su diversidad, enriqueciendo así la experiencia. El restaurante Dans le Noir está situado en la Plaza del Biombo 5, en el centro de Madrid, y es una de las experiencias y propuestas gastronómicas más insólitas (y oscuras) de la capital.