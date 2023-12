Esta Navidad disfruta con 'Time to Share', la nueva gama de chocolates de Delaviuda ideal para la sobremesa

Pocas cosas nos gustan tanto en la vida como disfrutar de una buena sobremesa con nuestra familia y/o amigos. Y es que en ese rato parece que todo son risas y las preocupaciones no existen. De hecho, el 76% de los españoles reconocen que su momento preferido en una comida o una cena es la sobremesa. Y ojo, porque si además hablamos de las sobremesas navideñas, nadie puede negar que son diversión en estado puro. Entre contar anécdotas pasadas, debatir sobre los temas más candentes de la prensa rosa, y jugar a juegos de mesa.... las horas pasan volando. Eso sí, no hay sobremesa que valga sin unas cuantas bebidas y unos buenos dulces. Y atenta, porque esto te va a encantar. Además de los turrones y polvorones, esta Navidad vas a poder deleitarte con Time to Share, la nueva gama de chocolates de Delaviuda.

La marca española especializada en confitería desde hace casi 100 años, acaba de lanzar esta deliciosa propuesta ideal para los amantes del chocolate. Time to Share se trata de una experiencia de sabores única y adaptada a los paladares más exquisitos. En definitiva, una apuesta perfecta para los más disfrutones de la sobremesa.

Dale un sabor especial a ese momento del día que tanto nos gusta

Con un toque vanguardista y siguiendo las últimas tendencias gastronómicas, Delaviuda Time to Share cuenta con cuatro surtidos diferentes exclusivamente diseñados para satisfacer todo tipo de gustos.

Para los amantes de los sabores intensos que no se pueden resistir al cacao de origen, Origin Lovers se presenta como la propuesta infalible. Sus tres variedades de sticks de chocolate procedentes de Ecuador, México y Santo Domingo invitan a disfrutar de todos y cada uno de sus matices y aromas.

¿Eres de las que no puede renunciar al postre? Entonces el surtido Dessert Lovers se convertirá en tu 'guilty pleasure'. Y es que ofrece una cuidada selección de bombones inspirados en los postres y tartas más universales (Cheesecake, Apple pie y Sacher). Bombones que brindan una experiencia diferente a través de multitexturas, rellenos cremosos y crujientes toppings en cada bocado.

Pero espera, porque Liquor lovers es la opción más novedosa de este año: deliciosos bombones bañados en chocolate y rellenos de auténtico licor Ruavieja. Perfectos para degustar en cada bocado los licores más reconocidos de la marca: Hierbas, Crema y Café.

Como broche de oro final también cuentas con Almond lovers, una explosión de sabores con un corazón de almendra caramelizada. Un viaje por el mundo del chocolate que va desde lo dulce hasta los sabores cítricos e intensos. Dentro de este surtido se pueden disfrutar tres variedades diferentes: almendras caramelizadas bañadas en praliné de frutos rojos, almendras caramelizadas con chocolate sabor limón y, para los más clásicos, almendras caramelizadas bañadas entre capas de chocolate y caramelo. ¡Un auténtico placer para los sentidos!

¿A qué esperas para probarlos todos?