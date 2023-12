Entrar en una sala, un teatro, la carpa de un circo… es una experiencia mágica que nos transporta a otros lugares, nos enseña nuevas culturas, personajes entrañables y que nos sorprende con ilusiones y magia a raudales. Los peques viven como nadie las fiestas navideñas, ¿por qué no añadir más diversión y sorpresa a la Navidad? Estos 5 espectáculos son perfectos para ir con niños y que sigan disfrutando, con los ojos aún más brillantes, de la época más feliz del año.

Madagascar

Los personajes de la película “Madagascar” dan el salto desde la gran pantalla para protagonizar uno de los espectáculos musicales más divertidos de la temporada de Navidad.

Al igual que ocurre en el famoso y taquillero film de DreamWorks, los personajes, Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, correrán sus ya conocidas aventuras en un viaje inesperado que les va a llevar a un mundo salvaje y muy loco con el rey Julien de Madagascar al frente y que les dará la bienvenida con el mítico ritmo pegadizo de “Muévelo, muévelo”

Madagascar es una oda a la amistad que va a hacer las delicias de niños y mayores, una travesía oceánica que llevará al espectador desde la jungla urbana de los rascacielos de Nueva York hasta las paradisiacas playas de la isla africana que da nombre al espectáculo.

¿Dónde? En el Teatro La Latina desde el 6 de diciembre.

Circlassica

Cada año nos sorprende con una puesta en escena diferente, original y espectacular. Esta cuarta edición de Circlassica nos invita a recuperar el ADN del Circo Mundial con los mejores artistas del mundo sobre la pista.

Este espectáculo navideño que se ha convertido en un clásico en sólo cuatro años, nos sumerge en un mundo mágico donde más de 30 artistas internaciones desafían las leyes de la gravedad y de la realidad. Triples saltos mortales, trapecios voladoras… sus piruetas dejan sin aliento mientras nos embriaga la magia del circo. Un espectáculo que desafía los límites de la imaginación. Niños y niñas ¡bienvenidos al mayor espectáculo del mundo!

¿Dónde? En IFEMA MADRID desde el 24 de noviembre.

Jack y las habichuelas mágicas

Regresa esta divertida versión del cuento clásico. Jack y las habichuelas mágicas es un musical con música original y extravagantes personajes que te invitan a vivir una hora en familia llena de ilusión y emoción. Un escenario muy colorido, y el buen humor y el entusiasmo de un elenco cuyo objetivo es repartir felicidad a niños y mayores, hacen que sea una experiencia muy tierna y mágica.

Marionetas y personajes de cuento pueblan el escenario de esta versión que termina haciendo bailar a todos los espectadores. Matilda la vaca parlante, la gallina de los huevos de oro, un ogro, una bruja malvada, un duende travieso… acompañarán a Jack en sus aventuras y acabará dándose cuenta de que los niños pueden hacer todo faquello que se propongan.

¿Dónde? En Teatros Luchana desde el 2 de diciembre.

Flipar

Vuelve el exitoso espectáculo de magia de Jorge Blass que ha encandilado al público y con el que los niños se dan cuenta de que sus padres no lo saben todo. El afamado ilusionista nos hace dudar de la realidad con desapariciones, teletransportaciones y las mejores ilusiones que dejan tanto a adultos como a los peques con la boca abierta.

Se dice de él que es uno de los mejores espectáculos de magia de la capital, un show único en el que lo imposible no tiene cabida. Los niños lo disfrutan muchísimo y los adultos no tienen más remedios que rendirse ante las ilusiones a las que no encuentran explicación alguna. Haciendo honor a su nombre ¡vas a flipar!

¿Dónde? En el Teatro Reina Victoria desde el 30 de noviembre.

La casa del árbol

Estas navidades la pista del Circo Price se transforma en un lugar mágico donde todo puede suceder. Un gran árbol, como el que todo niño sueña tener en un árbol, es el escenario en el que los protagonistas Sarah y Jose invitan a sus amigos imaginarios para que les enseñen cómo se vive la Navidad en sus respectivos países. Japón, México, Sudáfrica… vamos a vivir las distintas celebraciones de otros puntos del planeta de una forma divertida y tierna.

Desde la casa del árbol vamos a soñar con lugares lejanos y a aprender sobre diferentes culturas con unos personajes conmovedores en un espectáculo que nos hará volar y volver a nuestra infancia. Los peques conocen otros rituales festivos de la geografía mundial y todo sin salir del refugio mágico de la preciosa casa del árbol.

¿Dónde? En el Teatro Circo Price desde el 24 de noviembre.