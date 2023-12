Acaba de estrenarse el documental de 2 capítulos, Isabel Preysler: Mi Navidad en Disney+. Una mirada íntima a la forma en la que la socialité celebra la Navidad y cómo vive estas fiestas tan entrañables junto a sus hijos y nietos. En la producción de Fremantle también podemos descubrir algunos de sus secretos de belleza mejor guardados como dónde se cuida la piel y la dieta que lleva para mantenerse sana. Su desayuno es una de las búsquedas más numerosas en Google pero Isabel ya ha desvelado el misterio y conocemos su desayuno detox favorito que hace a diario.

Un desayuno a base de frutas y bebidas saludables

Isabel Preysler se cuida muchísimo y vigila su dieta escrupulosamente para lucir guapa y saludable. Para frenar el envejecimiento acelerado, Isabel opta por una buena dosis de antioxidantes y vitaminas, de esta manera neutraliza el daño provocado por los radicales libres responsables directos de la oxidación celular.

La socialité ha explicado en su documental de Disney+ que nada más levantarse le gusta desayunar en soledad, sin que nadie la moleste. Un deseo que suelen saltarse sus hijas (que dice entre bromas que ‘no respetan’) y sus nietos con los que se le cae la baba.

Ese deseado desayuno en solitario lo empieza con bebidas detox y fruta, así hidrata el organismo y ayuda a eliminar toxinas y sustancias de desecho, evitando también la retención de líquidos. “Para desayunar tomo agua caliente con lima y unas vitaminas. Después tomo zumo de pomelo, un kiwi y pomelo (la fruta). Después tomo semillas de lino, que parecen comida de pájaro. Muchas veces después de desayunar tomo agua de Jamaica”, desvela Isabel en su documental.

Fruta y mucho líquido, vitaminas y antioxidantes, ese es el secreto de la eterna juventud de Isabel Preysler, un desayuno bajo en calorías y alto en nutrientes que le ayuda a mantenerse sana y esbelta.

Los beneficios de las semillas de lino

Todos los días, Isabel consume una cucharada de semillas de lino en el desayuno. ¿Qué tienen de especial estas semillas? Pues lo cierto es que son todo un superalimento, healthy y repleto de grasas saludables.

Son una magnífica fuente de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico. Por eso son un alimento que toma a diario Isabel al levantarse. Los omega-3 ayudan a prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, degenerativas y autoinmunes, y también mejoran el estado de ánimo y la memoria.

Las semillas de lino, además, contienen una gran cantidad de fibra, tanto soluble como insoluble, que favorece la digestión, el tránsito intestinal y la eliminación de toxinas. La fibra también ayuda a regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, y a controlar el apetito y el peso. De esta manera, Isabel conserva su estilizada figura desde hace años.

¿Son recomendables las semillas de lino en la menopausia?

Lo cierto es que sí. A partir de los 50 años son muy recomendables porque aportan lignanos, que son fitoestrógenos que actúan como antioxidantes y moduladores hormonales. Los lignanos protegen contra el estrés oxidativo, el envejecimiento celular y el cáncer, especialmente el de mama y el de próstata. También alivian los síntomas de la menopausia, como los sofocos, la sequedad vaginal y la osteoporosis. Son todo un must.

Poseen propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antialérgicas, antifúngicas y antibacterianas. Y cuentan con una gran variedad de vitaminas y minerales, como la vitamina E, el complejo B, el magnesio, el calcio, el hierro, el zinc y el selenio. Estos nutrientes contribuyen al mantenimiento de la salud de la piel, el cabello, las uñas, los huesos, los músculos, los nervios y el sistema nervioso. Ahora ya tenemos clara la razón por la que Isabel Preylser incluye estas semillas a diario en su desayuno, aunque le parezcan alpiste.

El agua de Jamaica, una bebida imprescindible para Isabel

La infusión de hibisco, o agua de Jamaica, es otro imprescindible para Isabel, aunque que confiesa que lo toma a menudo aunque no a diario. Esta bebida se prepara con las flores secas de la planta del hibisco, también conocida como flor de Jamaica, rosa de Abisinia o rosa de China. La infusión tiene un bonito color rojo intenso y un sabor ácido y refrescante, que recuerda al de los arándanos o las grosellas. Se puede tomar tanto caliente como fría, y se le puede añadir miel, azúcar, limón o menta para mejorar su sabor.

Es rica en antioxidantes, como los flavonoides y los antocianinos, que protegen las células del daño causado por los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro y de algunas enfermedades crónicas. Los antioxidantes también tienen efectos antiinflamatorios, que pueden ayudar a aliviar el dolor y la hinchazón. Ayuda, además, a regular la presión arterial, ya que tiene un efecto vasodilatador, que relaja y ensancha los vasos sanguíneos, facilitando el flujo de la sangre. Esto puede prevenir o mejorar la hipertensión, que es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como el infarto o el ictus.

Más beneficios de la infusión de hibisco

• Favorece la pérdida de peso, ya que tiene un efecto diurético, que elimina el exceso de líquidos y toxinas del organismo, evitando la retención de líquidos y la hinchazón. Además, tiene un efecto saciante, que reduce el apetito y la ansiedad por comer. También ayuda a inhibir la absorción de carbohidratos y grasas, lo que impide que se acumulen en el cuerpo.

• Mejora la digestión, ya que estimula la producción de jugos gástricos, que facilitan la descomposición y asimilación de los alimentos. También tiene un efecto laxante, que previene o combate el estreñimiento, y un efecto antibacteriano, que previene o trata las infecciones gastrointestinales.

• Refuerza el sistema inmunitario, ya que contiene vitamina C, que es esencial para la defensa del organismo contra las infecciones y las enfermedades. La vitamina C también ayuda a la formación de colágeno, que es una proteína que mantiene la elasticidad y la firmeza de la piel, el cabello y las uñas.

Eso sí, hay que tener en cuenta algunas precauciones, como no consumirla en exceso (por eso Isabel no la toma todos los días), y no combinarla con medicamentos para la presión arterial o la diabetes. Lo recomendable, ante cualquier duda, es consultar con el médico.

El desayuno diario de Isabel Preysler es sanísimo y cuenta con muchas vitaminas y antioxidantes que le ayudan a conservarse estupendamente a sus 72 años de edad. Bajo en calorías y muy hidratante, perfecto para copiárselo para contrarrestar los excesos navideños.