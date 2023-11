Black Friday 2023 en ZARA HOME: Estos son nuestros 9 artículos favoritos para comprar rebajados

Ya no queda nada para el Black Friday y estamos haciendo nuestra wish list para que al llegar el día tengamos todo preparado para no quedarnos sin nuestros objetos de deseo. Si aún no te has dado una vuelta por Zara Home estos son los productos que seguramente van a volar de la web durante los días de descuentos. ¡Recuerda que el Black Friday este año es el viernes 24 de noviembre! ¿Te vienes de compras?

Butaca de fresno y lino

Nos encanta esta butaca tapizada de Zara Home. La tienen en tres tonos: tapizada en blanco roto, beige/marrón y en negro. Sus patas son de madera de fresno y la tapicería es de lino. Es bajita y queda fenomenal tanto en el salón como en una sala de estar o en un dormitorio. Una de nuestros fichajes estrella que esperamos poder añadir con descuentazo al carrito en unos días. Su precio sin descuento es de 299€.

Cabecero de fresno y ratán

Los muebles de ratán se popularizaron en los años 70 junto con el auge del mobiliario de mimbre. La calidez del ratán y su aire vintage es perfecto para darle un toque rústico al dormitorio y Zara Home tiene el cabecero perfecto, en dos tonalidades: marrón y beige/marrón. La estructura es de madera de fresno y ratán, una maravilla que puede ser uno de los tesoros a cazar en este Black Friday. Su precio sin descuento es de 299€.

Puff de algodón

Otro elemento imprescindible para aportar calidez a tu hogar es un puff. Zara Home se hace eco de las últimas tendencias que declaran que los asientos a ras de suelo, los cojines mullidos y los puffs son los grandes protagonistas de salones y salas de estar. Son comodísimos, informales pero con un toque muy chic. Este puff de algodón desenfundable tiene un tacto bouclé que está muy de moda y nos encanta. Su precio sin descuento es de 149€.

Lámpara con base de loza

Zara Home tiene esta lampara “maravillosa” en tres tamaños pero es la mediana la que hemos dejado en nuestra lista de deseos. Tiene base de loza y una pantalla de lino. Su acabado irregular es una preciosidad y queda bien en cualquier mesa o mesilla aportando un toque elegante y de diseño pero a la vez minimalista y cálido al ambiente. Una joya que no hay que dejar escapar. Su precio sin descuento es de 59,99€.

Caja organizadora de algodón

Esta es una de esas compras que siempre necesitamos hacer pero que es mejor aprovechar los descuentos para hacernos con ellas. La caja organizadora grande tiene un identificador para que puedas saber lo que hay dentro sin necesidad de abrirla. Es amplia y perfecta para guardar ropa de cama y edredones en el canapé, debajo de la cama o en los armarios y tenerlo todo a mano, ordenado y sin estridencias visuales. La caja es de algodón, semirrígida y tiene cierre de cremallera. Mejor tener más de una. Su precio sin descuento es de 39,99€.

Carro de almacenaje madera y metal

Si necesitas un extra de espacio en la cocina, ¿y quién no? Nada mejor que un carro de almacenaje para poder guardar todo lo que necesites. Este carrito de Zara Home tiene un diseño precioso y está fabricado con metal lacado en blanco roto y madera. Incluye dos cajones de madera y una balda superior a modo de bandeja. Tiene 4 ruedas para que puedas llevarlo de un sitio a otro sin esfuerzo. Queda muy decorativo y es muy, pero que muy práctico. Su precio sin descuento es de 129€.

Mantel floral de algodón

Otro elemento básico para adquirir con descuento. Un mantel de tejido natural como el algodón siempre renueva tu mesa y da un aire nuevo a tu comedor. Nos encanta este mantel de algodón con un estampado original repleto de flores y plantas que, a modo de herbario, aportan frescura, candidez y ternura a la mesa. Lo puedes encontrar para mesas redondas (150 cm) a un precio sin descuento de 35,99€ y para mesas rectangulares, de 6 a 8 comensales (150 x 250 cm) por 39,99€.

Cafetera Bialetti

Si eres amante del café seguramente ya conozcas las famosas cafeteras italianas Bialetti Moka Express. Se dice de ellas que son de las mejores del mundo y que el café que haces en ella es absolutamente delicioso. El cuerpo de la cafetera está fabricado en aluminio lacado y el asa en nylon resistente al calor. Es apta para cocina de gas, eléctricas y vitrocerámica. No es apta para inducción pero puedes añadir un adaptador (también lo puedes encontrar en Zara Home) para que tu cafetera Bialetti funcione sin problemas en placa de inducción. En Zara Home tienen la cafetera Bialetti en color negro, y también en blanco, y en dos tamaños: para 3 tazas o para 6, a un precio sin descuento de 45,99€ y 55,99€ respectivamente.

Pack de jabón perfumado para armario

Nos fascinan los aromas para el hogar de Zara Home y no podíamos dejar de incluir alguno en nuestra lista de deseos para el Black Friday. Hemos seleccionado un aroma muy navideño, ahora que se acercan las fiestas. El aroma Gingerbread, que podemos encontrar en varios productos de Zara Home, cuenta con canela, clavo y jengibre, una combinación deliciosa y perfecta para aromatizar los armarios y cajones con este pack de 3 jabones perfumados. Tienen una fragancia dulce, y muy suave, que crea una sensación cálida y acogedora. Te encantará si te gusta el olor a galletas de jengibre recién horneadas. El pack de jabones perfumados tiene un precio sin descuento de 17,99€.

¿Sabes ya que vas a incluir en tu carrito de Zara Home en el Black Friday?