El poder curativo de las plantas lleva transmitiéndose de generación en generación desde hace cientos de años. Se ha utilizado en la medicina tradicional por su eficacia y sus poderosos efectos y los aceites esenciales son uno de los remedios más populares para tratar todo tipo de dolencias y regular el estado de ánimo, en especial se han utilizado, y se sigue haciendo, para mejorar los síntomas de procesos catarrales y gripes. Apúntate estos cuatro nombres de aceites esenciales porque se van a convertir en unos aliados perfectos para combatir los resfriados esta temporada.

Los aceites esenciales que no pueden faltar en tu botiquín

Son sustancias que se extraen de las diferentes partes de la planta, como las flores, las hojas, la corteza, la resina o los frutos. Los aceites que se extraen tienen concentrado el poder de la planta y se utilizan además de para la salud, en perfumería, cosmética y para favorecer el bienestar por ejemplo en meditaciones, clases de yoga o en el hogar.

Se pueden usar como aromaterapia inhalando el aceite esencial, de forma tópica o bien agregándolos a brumas, al agua del baño, en masajes con otros aceites vegetales, añadiéndolos a cremas… Eso sí, hay que mirar siempre las contraindicaciones y consultar con un profesional de la salud ante la duda. Por ejemplo, los aceites esenciales no están indicados para mujeres embarazadas, lactantes ni para niños menores de 3 años, algunos de los aceites, además, no pueden aplicarse directamente en la piel porque pueden causar irritaciones. Recuerda que son productos naturales pero no necesariamente inocuos.

Si quieres prevenir o aliviar los síntomas de un catarro te recomendamos tener en tu botiquín de emergencia estos 4 aceites esenciales imprescindibles:

Aceite esencial de Ravintsara

Es un aceite todoterreno y muy potente, sin duda uno de nuestros favoritos. El aceite esencial de ravintsara es un producto natural que se obtiene de las hojas del alcanforero de Madagascar, una planta originaria de Asia. Este aceite tiene múltiples beneficios para la salud, especialmente por sus propiedades antivirales, antiinflamatorias, antioxidantes y relajantes.

Este aceite tiene un olor penetrante pero muy rico, y su mayor función es la de trata las infecciones respiratorias, como la gripe, el resfriado, la bronquitis o la sinusitis. Se puede usar inhalándolo directamente, para despejar las vías respiratorias y reforzar el sistema inmunológico; añadiendo unas gotas al humidificador difusión atmosférica o vía tópica. Si tu piel es sensible mézclalo con un aceite vegetal como el de almendras o el de jojoba, y aplícalo en la garganta, pecho, espalda y plantas de los pies para paliar los síntomas asociados a los dichosos resfriados.

¿Por qué en la planta de los pies? Porque los poros de la plante del pie son más grandes y eso facilita la absorción de los aceites esenciales que pasan rápidamente al torrente sanguíneo. Además, la planta del pie es menos sensible por lo que el riesgo de irritaciones o de reacciones alérgicas se reduce mucho. Ponte después unos calcetines y listo.

Aceite esencial de limón

El aceite esencial de limón es un producto natural que se obtiene de la cáscara del limón, fruta cítrica que es muy rica en vitamina C. Este aceite tiene múltiples beneficios para la salud, especialmente por sus propiedades antivirales, antibacterianas, antioxidantes y estimulantes del sistema inmunológico. Además, ¡huele de maravilla! Es un excelente aliado para prevenir y tratar los resfriados, la gripe y la tos, así como para aliviar sus síntomas. Así que ponlo en tu difusor o haz inhalaciones para mejorar ese catarro que te tiene en la cama.

Ayuda a combatir las infecciones respiratorias y a fortalecer el sistema inmune que es lo que nos interesa cuando tenemos un resfriado, pero también tiene un efecto refrescante y despeja las vías respiratorias, un punto a su favor. Lo mejor de los aceites es que se pueden combinar así que puedes poner unas gotas en tu humidificador junto con otro aceite para potenciar sus efectos.

Aceite esencial de eucalipto

¿Quién no ha tomado caramelos de eucalipto cuando ha tenido un catarro? El aceite esencial de eucalipto es un producto natural que se obtiene de las hojas de diferentes especies de eucaliptos, unos árboles originarios de Australia y Asia. Es un conocido aceite esencial balsámico y antiséptico que ayuda a limpiar y desinfectar las vías respiratorias. Por eso lo incluyen en los caramelos y lo suelen combinar con limón. También tiene propiedades descongestionantes y antiespasmódicas que alivian la congestión nasal y la tos.

Puedes combinarlo en tu humidificador con unas gotas de aceite esencial de limón, aplicarlo vía tópica mediante un aceite vegetal como el de almdrea o bien añadirlo al agua del baño o hacer vahos para descongestionar las vías respiratorias. Un imprescindible.

Aceite esencial de romero

El romero se utiliza mucho en la cocina por su aroma pero es una planta con unos increíbles efectos para la salud. El aceite esencial de romero tiene poder estimulante y tonificante, por eso es muy eficaz para combatir la fatiga y el decaimiento provocados por el catarro. También tiene propiedades expectorantes y mucolíticas que facilitan la eliminación de la mucosidad y la tos.

Aplícalo con un aceite portador vía tópica para reducir la inflamación y combatir infecciones, o bien en compresa en la frente o las sienes para bajar la fiebre, aliviar el dolor de cabeza y refrescar. También puede usarse para hacer inhalaciones o en el difusor, de esta forma ayuda a despejar las vías respiratorias, a eliminar la mucosidad, a aliviar el dolor de garganta y a fortalecer las defensas.

Para esquivar los catarros y aliviar los síntomas de los resfriados de temporada hazte con estos 4 aceites esenciales que serán, combinados o en solitario, los mejores compañeros en la época del frío.