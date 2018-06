Ha sido uno de los encuentros más esperados de la semana, el que se iba a producir entre Letizia y Melania Trump durante la visita oficial de los Reyes de España a Estados Unidos. La reunión ha tenido lugar en la Casa Blanca, Washington, y ponía el broche final a un viaje de cinco días, que ha llevado a Felipe y Letizia a Nueva Orleans, San Antonio y Washington.

Mientras Felipe y Donald Trump se reunían con sus respectivos equipos de trabajo, Melania y Letizia tuvieron un encuentro privado en la Sala Roja, pero ¿de qué hablaron? Pues bien, ahora ha sido la primera dama la que ha desvelado a través de su Twitter (donde cuenta con más de 10 millones de seguidores) qué temas trataron en este encuentro.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K

— Melania Trump (@FLOTUS) 19 de junio de 2018